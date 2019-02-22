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廣州成衣廠開「月薪7萬」…仍招嘸人！專家直指這2關鍵原因

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▲廣州,招工,成衣廠。（圖／翻攝自《央視新聞》）

▲廣州成衣廠開高薪卻招不到工。（圖／翻攝自《央視新聞》，下同）

大陸中心／綜合報導

農曆春節過後，大陸進入招工季，不過珠江三角洲傳統產業卻仍招嘸人。有成衣廠老闆開出日薪人民幣600元（約新台幣2763元，下同），甚至還有業者祭出月薪1.5萬元（約新台幣6.4萬元）包吃住搶人才，但應徵者還是寥寥無幾。專家表示，要解決缺工的問題，唯有將工廠智慧化，不然就是將產品價格提升，藉此提供工人薪資。

▲廣州,招工,成衣廠。（圖／翻攝自《央視新聞》）

綜合陸媒報導，元宵節過後，廣州鷺江開始進入招工季。廣州康樂、鷺江村為核心的製衣業產業帶，雖然規模龐大，但轉型升級似乎不可逆，開春的低氣壓籠罩在密集的城中村上空。

在廣州市海珠區大塘村的招工橋附近，有大約兩百公尺範圍內的一個小型招工市場，主要招的都是製衣工人，很多招工人員騎著單車，手拿招工牌等待工人前來詢價。招工人員表示，近年來，製衣工越來越難招，他們只能提高薪水待遇，有些甚至包吃包住，但即便如此，仍然吸引不了應徵者。

▲廣州,招工,成衣廠。（圖／翻攝自《央視新聞》）

一名製衣廠老闆接受《南方都市報》訪問時表示，「早上9點鐘不到就起來開始招工，招到現在一個人都沒招到，我們做製衣行業太累了，真的是太累了，簡直不好招工，主要是招工方面太難了。」

該名老闆也提到，工人每天做個五、六百塊錢都感覺不滿足，早上起來招工人比較多，但求職者會挑來挑去，挑來挑去不好搞。

一名求職者則表示，現在找工作好找，但是找好廠不是很好找，工資七八千塊錢，上班時間早上10點到晚上12點左右。他也提到，（求職時）生活方面伙食會好一點，不用加班太晚，反正有個合理的休息時間就可以了。

▲廣州,招工,成衣廠。（圖／翻攝自《央視新聞》）

對此，專家則表示，隨著二、三線城市的發展，傳統製造業工人開始分流，珠三角地區對普工的吸引力逐漸減弱，這將倒逼一線城市向高新行業和高端製造業轉型。

對於成衣廠高薪卻招不到人的問題，廣東省廣州市社會科學院研究員彭澎表示，要解決缺工的方法有二個，首先是要將工廠智慧化、自動化，用機器替代工人；其次是透過產品價格提升，就能夠負擔起一線工人的相關待遇。

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關鍵字：廣州,成衣廠,招工,工人,求職,應徵,自動化

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