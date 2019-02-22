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台南恐怖隨機殺人！載母吃飯坐椅遭刺　女兒肚破腸流血濺一地

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▲▼台南驚傳街頭隨機殺人！女無辜遭猛刺「腸子外露」命危。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南驚傳隨機殺人！女無辜遭猛刺「腸子外露」命危。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南市南區晚上發生一起街頭隨機殺人案，一名68歲林姓婦人到南區大同路二段大林國宅商圈吃晚餐，坐在路旁座椅休息時，竟遭1名年約30多歲不詳女子，持刀猛刺婦人，造成左手手掌、左手手腕、右手食指、肚子刀傷，其中肚子刀傷5公分，腸子外露，婦人送成大醫院急救手術中，涉案兇嫌行兇後逃逸，全案由市警六分局調查偵辦中。

市警六分局警方，這起街頭兇殺案發生在晚上6時13分左右，住在台南市東區的68歲被害林姓婦人，開車到載著母親到大林國宅商圈吃晚餐，她把車停妥後，看到大同路二段106號藥局前有一處座椅，便坐下來休息。

▲▼台南驚傳街頭隨機殺人！女無辜遭猛刺「腸子外露」命危。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼台南驚傳街頭隨機殺人！女無辜遭猛刺「腸子外露」命危。（圖／記者林悅翻攝）

但不知何故，有1名年約30多歲女子與林姓婦人在人行道上發生衝突，當時1名何姓民眾聽到被害人呼救聲而上前查看，看到被害人受傷，即大聲喝阻，該名涉嫌行兇女子，馬上沿大同路二段往健康路方向跑走。何男發現林婦身上都是血，腸子外露，十分痛苦，他馬上打電話報警，並從車上拿毛巾幫被害人加壓止血。

台南市消防局獲報，派遣南門分隊救護車將林婦送成大醫院急救，救護員發現林婦左手手掌、左手手腕、右手食指、肚子刀傷，其中肚子刀傷5公分，臟器外露，送醫後緊急送入開刀房搶救，尚未脫險。

據何姓民眾說，兇嫌是30多歲女子，綁馬尾，身高約158到160公分，中等身材偏瘦，穿著襯衫、牛仔褲，手持兇刀約20公分長，行兇後沿大同路二段往健康路方向逃逸。

據106號藥局負責人表示，案發當時並沒有發現，是聽到救護車到場，出來看才知發生兇殺案，他看到椅子前人行道地上都是血跡，他並沒有看到兇嫌，也不知兇殺原因。

台南市警六分局據報到場封鎖現場調查蒐證，並調閱犯發地附近監視器，全力緝兇中。

▲▼台南驚傳街頭隨機殺人！女無辜遭猛刺「腸子外露」命危。（圖／記者林悅翻攝）

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