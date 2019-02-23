影／台南婦遭「預謀殺人」刀刺肚破腸露　警強制拘提口罩女兇嫌

▲台南市南區發生68歲林姓婦人當街遭刺殺導致腸外露兇殺案，警方調「監視器」發現兇嫌步行作案，行兇後再繞回停車處牽機車逃逸。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市南區大同路二段2月22日晚上發生68歲林姓婦人當街遭刺殺導致腸外露兇殺案，警方調「監視器」發現兇嫌先將機車停在一家宮廟前的公園，再步行1至2公里抵作案人行道，行兇後再繞回停車處牽機車逃逸，初步研判應非隨機殺人，警方查出該涉案人身分，23日上午8時30分取得拘票，將強制拘提嫌犯到案說明中。

22日晚上6時13分，從遠嫁美國數十年，近期回國探親，目前已為美國籍的68歲林姓婦人，要到大林國宅商圈買晚餐，竟在人行道上遭1名年約30多歲女子，持長約15公分刀子，無故猛刺婦，造成婦人雙手、左腹中4刀，腹部5公分刀傷造成腸子外露、右手手指遭砍斷只剩一層皮連著，兇嫌行兇後逃逸，林婦送成大醫院急救，院方漏夜手術搶救，23日上午已經脫離險境，目前住院觀察中。

台南市警六分局案發後，警方漏夜動員所有警力查緝兇手，並調閱社區及街頭監視器找人，23日凌晨在南區一間廟宇調閱廟前監視器後，發現該女兇嫌騎乘機車在廟前停車，再步行到案發現場，砍人後再繞道步行數公里回到廟前騎機車逃離。

警方初步不認為這起案子是「隨機殺人」案，警方專案小組人員表示，從調閱路口監視器與訪查目擊民眾說法，研判女嫌並非隨機殺人，而是有針對單一對象行凶，警方認為兇嫌若是隨機殺人，被害者應不只1人，且徹夜過濾監視器畫面，查出兇手先將機車停在宮廟前的公園，再步行1、2公里抵達作案現場之人行道，行兇後再繞3、4公里回停車處牽機車，涉案過程警方研判是「預謀犯案」成分居大；警方感到疑惑是林婦長年旅居美國，應不至在台灣與人結怨至需殺害被害人的地步，但礙於被害人剛開完刀，將擇時間製作筆錄，現僅能從周邊線索展開調查，釐清被害人近期是否曾與人結怨。

此外，警方23日凌晨曾接獲線報，指一名住在大林國宅的30多歲陳姓婦人疑似監視器拍下嫌犯的身形，警方緊急傳喚陳婦哥哥到大林派出所看監視畫面協助調查，經比對體型及調查其作息狀況，已排除陳婦涉案。

據了解，六分局警方目前已掌握1名可疑的涉案對象，已申請搜索票與拘票，並派員埋令守候，準備傳喚涉案人到案說明中。