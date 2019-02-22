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「時速87公里」超速撞死闖紅燈騎士　駕駛被判刑3個月

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▲宜蘭陳姓男子明顯超速開車，在壯圍鄉縣民大道與中央路口時，撞死闖紅燈張姓男子重機騎士，陳男被宜蘭地方法院判3個月刑期。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲宜蘭陳姓男子明顯超速開車，在壯圍鄉縣民大道與中央路口時，撞死闖紅燈張姓男子重機騎士，陳男被宜蘭地方法院判3個月刑期。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭陳姓男子2014年10月間開車經壯圍鄉縣民大道與中央路口時，不慎撞死闖紅燈重機騎士，陳男也身受重傷，仍被騎士父親控告過失致死罪嫌；宜蘭地方法院審理時，陳男辯稱，會發生事故是因張姓騎士違規闖紅燈還未戴好安全帽，才會導致死亡結果，但法官依據車禍鑑定報告，陳男當時車輛時速達87公里，明顯超速，判處陳男3個月徒刑，可易科罰金。

判決指出，2014年10月19日10點，陳男開車由宜蘭縣壯圍鄉縣民大道由西往東方向行駛，行經縣民大道與中央路1段岔路口時，以時速87點01公里的速度，撞上沿宜蘭縣壯圍鄉中央路1段由北往南方向，違規闖紅燈且騎乘重機的張姓男子。

張男當場人車倒地，安全帽噴飛，並受有顱骨骨折併腦部嚴重挫傷、全身多處骨折及血胸等傷害，經送醫急救後，於同日下午3點46分宣告不治，陳男自己也身受重傷，被送醫急救，事發後，張父憤而向陳提出過失致死告訴。

法院審理時，陳男辯稱，他是正常的駕駛，停紅燈後才起步，被害人自己不遵守交通規則闖紅燈，才會被撞導致死亡；陳男律師也說，被告對於他人違規的行為沒有預防義務，若被害人突然違規闖紅燈，被告依當時情形，是不能注意的，縱有死亡結果發生，仍不得令其負過失責任。

陳男律師表示，依據逢甲大學車輛行車事故鑑定研究中心的行車事故鑑定報告書，也說事故是因被害人違反交通號誌所致，前開報告書認被告行經前開交岔路口的時速為87公里，被害人時速為44公里，均非實際測速所得，是事後推論之結果，難以當作被告有罪的證據。

但法官請逢甲大學補充鑑定後，認為該事故鑑定報告，是依據客觀影像及實際距離測量、Google衛星圖量測資料之科學計算方式，應為現存較佳測量車速之方法，其結論可採，加上證人證述與監視器畫面，被告並未停紅燈後再起步通過路口，而是全速通過。

法官認為，被告只要稍加注意，就能發現左前方被害人機車動態，被告是可以注意被害人的機車欲違規闖越紅燈橫越該路口而來，卻未注意且在未減速、未作任何應變措施的情形下，違規超速而撞死被害人，確實涉及過失致死罪嫌，判3個月徒刑，全案可上訴。

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關鍵字：超速,撞死闖紅燈騎士,判3個月

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