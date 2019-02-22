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KTV雙雄合併！網創意改名「錢好櫃」　他跪求保留「錢櫃這味」

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▲▼好樂迪。（圖／業者提供）

▲好樂迪。（圖／本報資料照）

網搜小組／綜合報導

國內二大連鎖KTV「錢櫃、好樂迪」今（22日）分別召開董事會，決議雙方合併事宜，預計於傍晚五點召開記者會，說明合併細節與規劃。網友對此消息也展開熱烈互動，有人建議可以改叫「好櫃」、「錢好櫃」，但也有南部民眾不受影響，曝光在地更熱門、便宜又好吃的KTV。

對於兩家KTV的合併，網友紛紛祭出自己的創意，腦力激盪建議新名字。有人各取兩者原名的字，改叫「錢好櫃」、「好櫃KTV」、「迪會櫃（豬血糕台語）」；也有人一陣緊張，跪求保留錢櫃的美食，「先開錢櫃牛肉麵店，每次為了牛肉麵唱歌很累」、「拜託熱食請留錢櫃的」、「菜單會融合嗎」。

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▲搶不到「麥」就吃美食　錢櫃十大熱銷餐點排行榜牛肉麵奪冠（圖／記者黃士原攝）

▲錢櫃牛肉麵超夯。（圖／記者黃士原攝）

不過也有一群人表示不受到合併的影響，「沒差，我都去星聚點」、「星聚點比較好玩」、「現在都嘛去日K」；南部的朋友則一派輕鬆，表示「享溫馨」才是王道，「高雄人都去享溫馨」、「199唱到天亮，還送奶茶」、「費用便宜，餐點也好吃~」。

好樂迪創立於1993年，全台共有52家門市，遠超過錢櫃的10多家，與錢櫃並稱為台灣KTV產業雙雄，但錢櫃的客單價較高，故營收與好樂迪相去不遠；不過幾年前雙方就已經談過合併問題，當時被公平會認定壟斷，因此卡關。

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關鍵字：錢櫃,好樂迪,KTV,星聚點,享溫馨

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