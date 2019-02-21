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見巡邏警拔腿就跑　街頭追逐「邊跑邊丟」SP-21特戰手槍

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▲▼ 中埔分局員警例行巡邏查獲特種部隊專用，以色列「SP- 21」戰鬥手槍，槍內還有3顆子彈。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣中埔分局中埔派出所所長黃明勝，與警員簡銘志等人21日凌晨行經中埔鄉中華路執行巡邏勤務時，發現林、蘇兩名男子行蹤可疑，隨即進行盤查，過程中上演你追我跑戲碼，最後警方成功擒獲兩人，並於身上查獲以色列製SP- 21戰鬥手槍，訊後將二人依違反槍砲彈藥管制法，移送臺灣嘉義地方檢察署偵辦。

▲▼ 。（圖／記者翁伊森攝）

中埔派出所所長黃明勝，與警員簡銘志執行例行巡邏，見林蘇兩人眼神鬼祟，形跡可疑，隨即進行盤查，沒想到兩人見警方靠近隨即拔腿就跑，但蘇嫌因體力較差遭警方攔下隨即上銬，而林嫌逃避過程中由高處跳下扭傷左腳，就逮前還將身上槍枝丟棄一旁牆角，仍遭員警查獲。林嫌矢口否認槍枝為其所有，直指為蘇男所有，最後兩人坦承持有槍砲，全案依法移送臺灣嘉義地方檢察署偵辦。

▲▼ 。（圖／記者翁伊森攝）

警方檢視槍枝時發現該槍枝造型特殊，經查發現該槍枝係以色列製SP- 21戰鬥手槍，以塑料製作的槍身，圓柱形滑套搭配後方塑料包覆之輕量化設計而受到特種部隊喜愛，在國內亦極為罕見，許多資深員警也是第一次看到這種槍，而警方檢視槍枝內時，發現彈匣內居然還有三顆子彈，參與追捕員警表示「還好犯嫌沒有開槍反抗，不然當下情況非常危險!」

▲▼ 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 。（圖／記者翁伊森攝）

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關鍵字：以色列手槍,特戰用槍

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