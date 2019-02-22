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新加坡「沙嗲正妹」甜笑賣手工米粉　網阿嘶：好想娶回家！

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▲▼新加坡正妹自己創業賣沙嗲米粉。（圖／翻攝自Facebook／National Environment Agency (NEA)）

▲新加坡正妹自己創業賣沙嗲米粉，許多顧客都稱讚味道很實在。（圖／翻攝自Facebook／National Environment Agency，下同）

國際中心／綜合報導

新加坡29歲的甜系正妹張利君（Joey）3年前開了一間「沙嗲米粉」店，由於她外貌清純，還有雙無害大眼，店面才開幕沒多久就聲名大噪，還登上國家環保局（NEA）臉書，讓很多男網友都心動留言「好想娶回家！」

環境局在臉書PO文表示，張利君2009年於新加坡發展管理學院心理系畢業後，就在貨運公司上班5年，後來參加創業計畫後，學會了如何經營攤販與做菜，因此決定要實踐她的創業夢，開一間屬於自己的小吃店。

文章一出就有不少熟客留言相挺，「她的沙嗲米粉好吃又大碗！」「這麼年輕就獨自早起賣小吃真的不簡單」、「醬料做的超成功」、「還單身嗎？」「看起來好美味」。

▲新加坡正妹自己創業賣沙嗲米粉。（圖／翻攝自Facebook／National Environment Agency (NEA)）

▲張利君外表清純、親和力十足，為店裡生意大加分。

張利君說，沙嗲米粉是一道看似簡單的菜餚，但其實醬汁的製作可不能馬虎，要利用大量堅果、蜂蜜、肉汁等等材料來調配，吃起來才有濃郁的口感。

她透露，26歲時就有想過要開店，即使現在夢想成真仍沒有鬆懈，2018年還考上愛爾蘭大學商學院，更兼修房地產課程，希望有朝一日可以拓展分店，讓更多人吃到她做的沙嗲米粉。

據了解，讓人戀愛的清純女老闆已經死會，目前有個穩定交往的男友，但真材實料的料理與親切態度仍擄獲大票粉絲。

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關鍵字：新加坡,沙嗲米粉,張利君,Joey,東南亞要聞

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