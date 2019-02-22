僧侶打坐堅持在象群必經之路！「肋骨+四肢全斷」慘被活活踩死

▲ 僧侶打坐練功，堅持坐路中，慘遭象群活活踩死。（圖／翻攝臉書／Olleke Bolleke Boon）

國際中心／綜合報導

有聽說過在瀑布練功，但泰國35歲僧侶張飯河（Phra Prapop Chanphaikhor），卻選擇在差春騷府（Changwat Chachoengsao）一處「象群必經之路」的森林道紮營打坐練功。雖然當地人再三勸他離開，他仍迷戀於當地的「祥和氣氛」，結果還沒修行完成，就遭到象群活活踩死，連屍體也被踩得粉碎。

據英國《鏡報》報導，張飯河原本和另外一名僧侶來到當地村莊時，告知村長薩土查德（Somjit Sathuchard）要在一處棕梠園修行打坐練功，但遭到對方極力反對，並勸說此處是上百隻象群必經之路，他仍堅持在此地紮營。據悉，當地居民於2天後，再次警告象群即將路過，同行僧侶打包離開，但張飯河仍堅持留下，說這裡的環境「幽靜祥和」，繼續留下紮營修行。

不幸的是，村民在13日上午回到張飯河紮營處，卻發現他早已遭到象群踩死，而且屍體從帳篷內遭拖行15公尺，現場還可以看到變形碎裂且斷掉的肋骨、手臂和腿。當時第一個發現遺體的薩土查德推測，應該是因為象群於晚間搜尋食物時，由於張飯河的帳篷擋道，才會為了「清除障礙物」強行通過，無意中踩死他。

▼ 警方判斷，張飯河遇害當晚，應該至少有15隻大象經過。（圖／翻攝臉書／OLLEKE BOLLEKE IN THAILAND）

據警方調查，由於張飯河的死亡時間超過6小時以上，應該是在凌晨遇害，而且從地上腳印可以觀察到，事發時應該至少有15隻大象經過此地。薩土查德也說，近年來發生不只一例的大象傷人事件，最近野生大象開始駐紮在田地和植物園附近，不僅破壞農植物還傷及人類。對此，薩土查德已連絡野生動物官員，試圖找出解決之道。

看到這樁慘劇後，許多網友表示，「有些人就是太天真」、「這故事告訴我們，千萬別不聽別人勸告」、「看了感覺好痛」、「希望大象之後不會因此受到處罰」、「世界已經破壞大象們的居住環境，甚至還謀殺、虐待他們，所以才會得到報復」。

▼張飯河說那裡環境「幽靜祥和」。（圖／翻攝自《鏡報》）