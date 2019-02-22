公園放毒餌　七隻浪浪被毒死三隻　網友怒罵：毒狗是畜生

▲新竹市湳雅公園遭網友發現3隻浪浪疑遭毒死。（圖／翻攝新竹爆料公社，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市湳雅公園現為台大醫院預定地日前被網友發現3隻浪浪疑遭毒死，甚至有民眾在附近遛狗後，愛犬也出現中毒現象。新竹市動物保護及防疫所指出，已經接獲民眾檢舉，正調閱附近監視器積極追查。

動保所表示，現場勘查結果，並未發現有毒餌或可疑人士，但湳雅公園內沒有監視器，只能先調閱附近路口監視器，過濾嫌疑人。動保所表示，「動物保護法」，使用藥物、槍械致複數動物死亡情節重大者，可處1年以上、5年以下有期徒刑，併科50萬元以上、500萬元以下罰金，主管機關還可公布其姓名、照片及違法事實，民眾切勿以身試法。

一名愛護動物人士在臉書社團「新竹爆料公社」po文，指15日起陸續傳出湳雅公園有人毒狗，除有居民的狗誤食送醫急救，公園靠邊處還有一具發臭的狗屍，盼愛狗人士提高警覺。

愛護動物人士表示，原本棲息在公園的7隻流浪狗完全不會靠近人，也無危險性，現在有3隻流浪狗死亡，目前已通報動保團體，希望揪出凶手。

網友留言「怎麼會有這種狠心放毒的人」、「大量毒餌毒狗案件，有居民狗誤食送醫了，希望相關單位能重視」、「新竹已成為浪浪的屠宰場，毒狗者是畜牲」、「這樣誰敢帶自家寵物去公園散步」。