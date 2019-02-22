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還信用卡收手續費怎麼省？　支付寶比微信「便宜2元」

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記者魏有德／綜合報導

大陸「微信支付」推出信用卡還款須繳納服務費已有半年時間，支付平台另一龍頭「支付寶」21日也宣布跟進，但提供還款人2000元（人民幣，下同）的免費額度，超出額度將比照微信收取0.1%的服務費。但和微信不同的是，支付寶有2000元免費額度，經換算後，支付寶還信用卡比微信節省2元。

▲「支付寶」21日宣布用卡還款須繳納服務費，並提供2000元免費額度。（圖／翻攝支付寶官網）

▲「支付寶」21日宣布用卡還款須繳納服務費，並提供2000元免費額度。（圖／翻攝支付寶官網）

《中新網》報導，支付寶在公告中表示，收費的原因是綜合經營成本上升較快，調整信用卡還款的服務規則是為了減輕部分成本壓力。此外，支付寶還提出「可使用支付寶會員積分兌換免費額度」及「向親友借用免費額度」等方案。

以2000元免費額度為基礎，用支付寶還信用卡無論金額大小，都會比微信便宜2元。以還款3000元為例，超出部分為1000元，按照0.1%計算，服務費為1元，而微信支付則是3000元的0.1%，需要收取3元的手續費。

▲支付寶有2000元免費額度，還信用卡比微信節省2元。（圖／翻攝央視財經網）

▲支付寶有2000元免費額度，還信用卡比微信節省2元。（圖／翻攝央視財經網）

業內人士稱，信用卡還款方式較多，目前也存在透過網銀轉帳等免費管道，因此支付寶的調整對用戶影響有限。支付寶在公告中表示，如果是大額的還款，用戶可以選擇通過銀行網銀等管道免費還款。

此前微信宣布信用卡還款收費時曾表示，「每一筆還款背後都會產生支付通道手續費，為了使廣大使用者享受部分免費的產品體驗，騰訊財付通一直在投入成本進行手續費補貼。」

▲支付寶還信用卡功能介面。（圖／翻攝支付寶APP）

據了解，支付平台紛紛宣布收取信用款還款手續費的原因在於，大陸央行不斷加強對支付機構備付金監管。而備付金便是支付平台為辦理客戶委託的支付業務而實際收到的預收待付貨幣資金。跟以往不同的是，從2019年1月起，支付機構已經100%集中存管在央行。
 

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關鍵字：支付寶,微信支付,信用卡

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