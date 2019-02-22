辦自然人憑證擾民？蘇貞昌承諾「研究健保卡公投電子連署」

記者蔣婕妤／台北報導

九合一大選綁公投，國民黨因死人連署引發爭議，中選會18日公布「全國性公民投票電子連署及查對作業辦法草案」，公投電子連署預計6月上路，連署人使用電子連署系統，應以自然人憑證，以杜絕死人連署。國民黨立委費鴻泰22日質疑，自然人憑證擁有人數低，特別去辦很擾民，行政院長蘇貞昌則承諾一星期內研究健保卡公投電子連署。

「全國性公民投票電子連署及查對作業辦法草案」指出，提案人的領銜人頻繁提出各項公民投票案，可能耗費大量社會資源，故推出公投電子連署，6月將上路，連署人使用電子連署系統，應以自然人憑證，以杜絕死人連署。

費鴻泰質詢時問蘇貞昌及其妻子有沒有自然人憑證，他質疑，自然人憑證幾乎都是公職人員因工作需求而辦，民眾過去可能會拿來申報所得稅，但目前漸被健保卡取代，他指出，有公投資格的國人同時有辦自然人憑證的只有三分之一，特別去辦要花250元還要跑兩趟區公所，相當不方便，況且明年晶片身分證就要上路，屆時也不需要自然人憑證了。

蘇貞昌說明，電子連署是依據公投法規定，因應過去曾發生死人連署等狀況，需要在建置過程中防堵。中選會代理主委陳朝建解釋，民眾拿身分證只能辦理紙本連署，但公投連署同時需要符合簽章查證規定，他強調，紙本和電子連署兩案並行，是增加連署管道，希望便民。

費鴻泰建議，自然人憑證不如健保卡，要求民眾可以使用健保卡進行電子連署，蘇貞昌對此表示，會在一星期內研究並對外報告可行性。

▲蘇貞昌出席立法院總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）