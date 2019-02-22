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台灣燈會警察補給站　潮州講堂＆屏東志工前往慰問　

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▲台灣燈會「警察行動補給站」　佛光山潮州講堂與屏東志工大隊分慰問 員警足感心▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲佛山光潮州講堂監持如慶法師慰回東港警分局行動補給站，另致贈閃爍掛包，分局長劉清俊（右二）代表感謝。 （圖／記者陳崑福翻攝，以下同） 

記者陳崑福／屏東報導

「2019台灣燈會在屏東」，主燈區的東港警分局員警、義警、民防與志工特別辛苦，佛光山屏東講堂監寺如慶法師及屏東縣政府警察局志工大隊大隊長郭亮文分別捐贈物質，給執勤人員補充體力，讓他們倍感窩心。

▲台灣燈會「警察行動補給站」　佛光山潮州講堂與屏東志工大隊分慰問 員警足感心▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東志工大隊長郭亮文（右二）致贈烤雞等慰問燈會員警辛勞。

台灣燈會大鵬灣主燈區及東港小鎮燈區19日開幕，每天吸引爆滿遊客湧入，由於活動期間需大批警力、義警、民防、義交及志工協助相關服務，東港警分局為他們辛勞，特別在分局一樓服務台設立「警察行動休息補給站」，提供礦泉水、飲料、冰紅茶、冰奶茶、熱咖啡、紅茶、奶茶及烏龍茶茶包，另有餅乾、茶點、麵包及柑橘、小蕃茄等水果，另會購置冰箱及蒸箱（包子加熱用）方便食用，每日約費新台幣4000餘元。

由於東港警方經費有限，佛光山潮州講堂監寺釋如慶法師獲悉後，立即主動提供該警分局行動補給站各項物資，藉以拋磚引玉，另在昨晚帶著潮州講堂團隊至東港分局慰問員警辛勞，另贈送400個閃爍掛包警示燈提供分局辦理治安座談會、護老交通安全宣導時贈送民眾。

如慶法師表示，2019台灣燈會在東港大鵬灣舉辦，使得警察同仁更需加倍付出更多心力來為民眾服務，潮州講堂團隊能與東港分局警察同仁結緣，希望同仁體會宗教團體對警政工作的熱心與支持，感謝及慰勞員警平時維護地方治安、交通的辛勞付出。

另屏東縣政府警察局志工大隊大隊長郭亮文也帶著大隊幹部葉文興等人，昨晚21日晚間攜帶烤雞、乳酪蛋糕及夜點等前往園區內慰問員警及志工伙伴辛勞。郭亮文說，志工伙伴在燈會期間協助警察同仁支援各項服務工作，希望志工伙伴能夠展現志工服務精神，以熱忱的服務態度迎接來自全國各地的遊客，讓每一位來賓有最好的參觀感受，創造『服務』就是志工的品牌。

東港警分局長劉清俊表示，佛光山潮州講堂監寺釋如慶法師及志工大隊大隊長郭亮文等人平時無私奉獻，力挺東港分局同仁及志工伙伴長期對轄內治安及交通維護的付出，期許在燈會期間展現各項服務精神，更期勉大家繼續與東港分局員警攜手努力，透過燈會期間安全維護工作執行及為民服務作為，讓民眾快樂賞燈平安旅遊，體驗屏東之美。

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關鍵字：台灣燈會屏東東港警察光山屏東志工大隊

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