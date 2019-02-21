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林昶佐版同婚專法以「婚姻」為名　納人工生殖、收養、反歧視

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▲ 2018年同志大遊行▼ 。（圖／記者周書羽攝）

▲ 2018年同志大遊行 。（資料照／記者周書羽攝）

記者楊亞璇／台北報導

同性婚姻政院版本草案20日晚間出爐，名稱中性定調為《司法院釋字第748號解釋施行法》，沒有「婚姻」等字眼，希望避開挺同、反同的地雷。不過時代力量立委林昶佐認為，政院版本較少著墨婚姻家庭的部分，因此將提《同性婚姻平等保障法草案》，將「婚姻」入草案名稱，並納入人工生殖、收養等規定。

林昶佐版本的草案也開放人工生殖，明定「婚姻關係存續中，配偶之一得準用人工生殖法，經另一方同意後， 與他人捐贈之精子，進行人工生殖。其受胎所生子女，視為婚生子女。」

收養部分，草案中規定，法院為未成年人被收養之認可， 及收出養媒合服務者為收出養評估報告時，「不得以收養者之性別、性傾向、性別認同、性別特質等為理由， 而為歧視之對待。」

草案也納入「反歧視規定」，任何人不得在下列情況因性傾向、性別認同、性別特質及同性婚姻子女之身分，以區別、排斥、限制之方式給予差別對待，規範房屋租賃契約、保險契約等契約。

林昶佐表示，行政院提出的「司法院釋字第748號解釋施行法」草案權衡了不同的意見，又保障到釋憲內涵，能想出這樣的方式很有創意，至於他自己所提的版本，並不是為了一定要在法案名稱上有「婚姻」二字，只是其實他們沒有想到不把同性婚姻放入法案名的方式。他強調，還是著重在內容的部分，希望可以保障同性婚姻子女的權益。

林昶佐透露，民進黨立委尤美女曾經讚他所提的法案「不錯」，尤美女在過程中也有提出意見，共同討論法案，他們長期以來都有與同志團體溝通，政院版本公布後，同志團體反映，政院版對於保障家庭的部分著墨比較少，因此他提出的版本包括人工生殖、收養等規定，希望可以更周延，保障孩子們的權利。

草案目前仍在連署階段，林昶佐說，已經有幾位民進黨立委向他表達支持草案，國民黨立委目前暫無人表示支持，他會繼續溝通，希望委員們可以加入連署，跨黨支持這個法案。

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關鍵字：林昶佐,專法,收養,人工生殖

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