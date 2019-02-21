「5條通」毒蟲四處躲藏　搬家途中被查獲

▲身揹５條通緝男子欲搬家躲藏時遭警查獲。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

身揹5條通緝案的36歲古姓男子，為了躲避查緝四處躲藏，警方20日晚間巡邏行經桃園市觀音區成功路三段時，發現古男的車輛停在路邊，立即通報支援警力前來埋伏，趁著古男搬東西上車時將他逮捕，並在其車內及住處查獲海洛因及安非他命毒品130餘公克，古男供稱因怕過年後漲價才會先買來囤積。

大園分局新坡派出所所長黃信雄表示，36歲的古男因涉嫌槍砲、偽造文書、3項毒品案，自民國101年起陸續遭到桃園地檢署通緝，刑期長達18年。古男不想入監服刑，展開了亡命天涯的生活，他為了躲避追查，幾乎每幾個月就會更換住所，讓警方難以掌握行蹤。

20日晚間，古男因準備搬家，將車停在租屋處門口，巡邏員警發現他的車輛，立即通知便衣同仁前來埋伏。過了10分鐘，古男從屋裡將東西搬上車，員警立刻上前逮人，古男只能乖乖束手就擒。員警經其同意下搜索車內及住處，共查獲6包海洛因(58.95公克)、安非他命27包(74.81公克)、安非他命吸食器1組、分裝袋128個、電子磅秤2台、計算機1台、現金新臺幣2萬6千元。

▲警方自其車上和住處搜出毒品分裝袋128個、電子磅秤2台等物品。（圖／大園警分局提供）

古男供稱該毒品均為他所有，是在過年前向友人買來的，因擔心過年後毒品漲價才會一次買這麼多，否認有從事販毒行為。警方於詢後除依違反毒品危害防制條例、毒品通緝、槍砲通緝、偽造文書通緝等罪嫌將古男移送桃園地檢署偵辦外，並持續溯源查緝及擴大追查毒品流向。