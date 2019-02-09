2男偷民宅失手躲車內　主人拍照網稱「毒蟲瘦到像鬼？」

▲毒蟲偷竊失風後，坐副駕駛座的羅嫌骨瘦如柴，照片ＰＯ網後引發熱烈討論，網友稱：「見鬼啦！」（圖／翻攝自Facebook／我是頭份人）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市一名盤姓民眾家中，遭兩名竊賊闖入， 竊取屋內值錢物品；正好盤姓屋主回家撞見追出家門口，但坐在副駕駛座的羅姓竊嫌堅持不開車門，盤姓屋主隨手拍了一張照片ＰＯ上網路社團，照片上羅嫌骨瘦如柴的身影，反而引發網友熱烈的討論。

▲盤姓屋主追出家門口，羅嫌堅持不開車門，屋主隨手拍張照片，反引熱議。（圖／翻攝自Facebook／我是頭份人）

警方指出，7日下午2時許，2名毒蟲黃嫌（27歲）與羅嫌，因為毒癮發作，遂闖入位在頭份市一名盤姓民宅，欲偷取屋內一件60多年的原木古董圓桌；正在準備行竊時，正好盤姓屋主返家發現，因而追了出去，羅嫌躲進副駕駛座，盤男喝令其開車門，但羅嫌不從，盤男因此隨手拍了一張照片ＰＯ上《我是頭份人》網站，反而引發網友們的熱議。

照片裡的羅嫌疑似有吸毒，全身骨瘦如柴，雙眼發黑、眼神空洞，瘦得不成人形，綣坐在副駕駛座上，網友們紛紛說到：「這是一張靈異照片嗎？」「半夜看到這，嚇得屁滾尿流的」、「要叫警察還是乩童啊」、「有鬼！」照片討論的程度，反而比原ＰＯ討論失竊的東西還高；但一陣忙亂中黃姓嫌犯還是駕車逃逸。而頭份警方也在8日下午3時抓到嫌犯，全案將依照竊盜罪移送偵辦。