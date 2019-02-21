三星穿戴裝置亮相　搶攻智慧手錶、智慧手環、無線耳機商機

▲三星全新穿戴裝置亮相。（圖／三星提供）

科技中心／綜合報導

三星Unpacked活動剛落幕，本次重點除了全新旗艦智慧型手機Galaxy S10發表外，三星也正式揭曉三項全新的智慧穿戴裝置，分別是智慧手錶Galaxy Watch Active、智慧手環Galaxy Fit / Galaxy Fit e以及真藍牙無線耳機Galaxy Buds，期望能將用戶的生活變得更便利與時尚，同時充滿無限的樂趣。

三星電子總裁暨資訊與行動通訊事業部執行長高東真(DJ Koh)表示：「在生活型態的選擇上，消費者愈來愈注重整體身心靈健康，並渴望打造活躍人生、維持生活平衡的穿戴裝置。每個人各有追求目標的獨特方式。我們很高興推出全新系列的穿戴裝置 ，完美迎合人們的生活，幫助消費者積極邁向健康之路。」

智慧手錶Galaxy Watch Active

三星表示，Galaxy Watch Active是一款兼具設計美學與智慧內涵的智慧型手錶，功能上媲美Galaxy Watch的旗艦功能，但在設計上採輕量化、多功能設計，讓用戶輕鬆維持平衡的生活型態。Galaxy Watch Active除了體適能追蹤以外，還能達成運動、睡眠、壓力和健康追蹤功能。

Galaxy Watch Active能同時支援Android和 iOS兩大作業系統，提供即時的健身指導、室內/室外活動追蹤，並內建時下最受歡迎的第三方應用程式，包括Under Armour、Spotify 和 Strava。此外，透過智慧語音助理Bixby Voice，用戶可利用語音指令操控Galaxy Watch Active，不需拿起手機也能立即撥打電話或發送訊息。

▼智慧手錶Galaxy Watch Active。（圖／三星提供）

智慧手環Galaxy Fit＆Galaxy Fit e

三星也在本次的活動中發表了智慧手環Galaxy Fit和Galaxy Fit e，透過這兩項產品，用戶可以輕鬆又直觀的追蹤並達成健身目標。Galaxy Fit和Galaxy Fit e可以支援自動運動偵測，如健走、跑步、騎單車、划船機、橢圓健身機、及動態健身，自動進行動態追蹤。用戶也能透過智慧型手機上的Samsung Health應用程式，手動選擇90多種不同的活動，Galaxy Fit和 Galaxy Fit e將會自動開始追蹤用戶所選擇的訓練項目。

此外，Galaxy Fit和 Galaxy Fit e也強化了睡眠分析和智慧壓力管理，用戶還能隨時監控個人的健康狀況。用戶還可以透過Galaxy Fit和 Galaxy Fit e來接收提醒通知與簡訊或查看與智慧型手機資訊同步的小工具，如鬧鐘、日曆或天氣，完全不需觸碰手機。在用戶前往新的時區旅行時，Galaxy Fit還會自動更換為雙時鐘錶面，讓用戶輕鬆管理行程。Galaxy Fit和Galaxy Fit e均具備5ATM防水能力，能應付從淋浴到游泳池戲水等親水行程。

真藍牙無線耳機Galaxy Buds

三星本次也發表了號稱「終極的無線耳機」Galaxy Buds，符合人體工學的造型、容易操控、清晰與智慧音效，以及精巧的尺寸，堪稱人們的貼身生活好夥伴。Galaxy Buds將為用戶帶來AKG專業調校的聆聽體驗，同時也針對環境音效進行改良，讓用戶即使戴上耳機，也能清楚聽到周圍的環境聲音，在享受音樂的同時，也能顧及應有的安全警覺性。

▲三星真藍牙無線耳機Galaxy Buds。（圖／三星提供）

Galaxy Budss能連續六小時播放藍牙串流音樂，並能連續通話五小時，其精巧的收納盒內建充電器，只要充電15分鐘，能額外為耳機注入七小時的電力，即可延長1.7小時的續航力。同時也支援無線充電及裝置間的無線電力分享，因此用戶能從最新的三星智慧型手機Galaxy S10系列快速獲得電力補充。

▲Galaxy Buds同時支援無線充電及裝置間的無線電力分享。（圖／三星提供）

Galaxy Buds與也與智慧語音助理Bixby整合於最新的Galaxy行動裝置上，用戶不需拿起手機即可快速啟動個人智慧助理，並能透過語音指令來撥打電話、傳送簡訊或檢查耳機的剩餘電力。