　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

三星穿戴裝置亮相　搶攻智慧手錶、智慧手環、無線耳機商機

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼三星全新穿戴裝置。（圖／三星提供）

▲三星全新穿戴裝置亮相。（圖／三星提供）

科技中心／綜合報導

三星Unpacked活動剛落幕，本次重點除了全新旗艦智慧型手機Galaxy S10發表外，三星也正式揭曉三項全新的智慧穿戴裝置，分別是智慧手錶Galaxy Watch Active、智慧手環Galaxy Fit / Galaxy Fit e以及真藍牙無線耳機Galaxy Buds，期望能將用戶的生活變得更便利與時尚，同時充滿無限的樂趣。

三星電子總裁暨資訊與行動通訊事業部執行長高東真(DJ Koh)表示：「在生活型態的選擇上，消費者愈來愈注重整體身心靈健康，並渴望打造活躍人生、維持生活平衡的穿戴裝置。每個人各有追求目標的獨特方式。我們很高興推出全新系列的穿戴裝置 ，完美迎合人們的生活，幫助消費者積極邁向健康之路。」

智慧手錶Galaxy Watch Active

三星表示，Galaxy Watch Active是一款兼具設計美學與智慧內涵的智慧型手錶，功能上媲美Galaxy Watch的旗艦功能，但在設計上採輕量化、多功能設計，讓用戶輕鬆維持平衡的生活型態。Galaxy Watch Active除了體適能追蹤以外，還能達成運動、睡眠、壓力和健康追蹤功能。

Galaxy Watch Active能同時支援Android和 iOS兩大作業系統，提供即時的健身指導、室內/室外活動追蹤，並內建時下最受歡迎的第三方應用程式，包括Under Armour、Spotify 和 Strava。此外，透過智慧語音助理Bixby Voice，用戶可利用語音指令操控Galaxy Watch Active，不需拿起手機也能立即撥打電話或發送訊息。

▼智慧手錶Galaxy Watch Active。（圖／三星提供）

▲▼三星全新穿戴裝置。（圖／三星提供）

智慧手環Galaxy Fit＆Galaxy Fit e

三星也在本次的活動中發表了智慧手環Galaxy Fit和Galaxy Fit e，透過這兩項產品，用戶可以輕鬆又直觀的追蹤並達成健身目標。Galaxy Fit和Galaxy Fit e可以支援自動運動偵測，如健走、跑步、騎單車、划船機、橢圓健身機、及動態健身，自動進行動態追蹤。用戶也能透過智慧型手機上的Samsung Health應用程式，手動選擇90多種不同的活動，Galaxy Fit和 Galaxy Fit e將會自動開始追蹤用戶所選擇的訓練項目。

此外，Galaxy Fit和 Galaxy Fit e也強化了睡眠分析和智慧壓力管理，用戶還能隨時監控個人的健康狀況。用戶還可以透過Galaxy Fit和 Galaxy Fit e來接收提醒通知與簡訊或查看與智慧型手機資訊同步的小工具，如鬧鐘、日曆或天氣，完全不需觸碰手機。在用戶前往新的時區旅行時，Galaxy Fit還會自動更換為雙時鐘錶面，讓用戶輕鬆管理行程。Galaxy Fit和Galaxy Fit e均具備5ATM防水能力，能應付從淋浴到游泳池戲水等親水行程。

真藍牙無線耳機Galaxy Buds

三星本次也發表了號稱「終極的無線耳機」Galaxy Buds，符合人體工學的造型、容易操控、清晰與智慧音效，以及精巧的尺寸，堪稱人們的貼身生活好夥伴。Galaxy Buds將為用戶帶來AKG專業調校的聆聽體驗，同時也針對環境音效進行改良，讓用戶即使戴上耳機，也能清楚聽到周圍的環境聲音，在享受音樂的同時，也能顧及應有的安全警覺性。

▲▼三星全新穿戴裝置。（圖／三星提供）

▲三星真藍牙無線耳機Galaxy Buds。（圖／三星提供）

Galaxy Budss能連續六小時播放藍牙串流音樂，並能連續通話五小時，其精巧的收納盒內建充電器，只要充電15分鐘，能額外為耳機注入七小時的電力，即可延長1.7小時的續航力。同時也支援無線充電及裝置間的無線電力分享，因此用戶能從最新的三星智慧型手機Galaxy S10系列快速獲得電力補充。

▲▼S10反向無線充電功能。（圖／三星提供）

▲Galaxy Buds同時支援無線充電及裝置間的無線電力分享。（圖／三星提供）

Galaxy Buds與也與智慧語音助理Bixby整合於最新的Galaxy行動裝置上，用戶不需拿起手機即可快速啟動個人智慧助理，並能透過語音指令來撥打電話、傳送簡訊或檢查耳機的剩餘電力。

ET快訊
3刀殺死17直播主　前男友下跪認錯一審判刑15年
快訊／同婚草案政院拍板！27條法案完整內容一次看
酷炫講錯話！吳宗憲開罵把他趕出場　網傻眼：真的白目
夫半夜上健身房LINE「哥好愛你」　醫生妻跟蹤抓到小三是男的

關鍵字：穿戴裝置,三星,智慧手錶,智慧手環,無線耳機

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

影／三星摺疊螢幕手機Galaxy Fold亮相！搭載六顆鏡頭價格傳破6萬

對戰三星　蘋果首款iPhone摺疊機渲染圖曝光

三星穿戴裝置亮相　搶攻智慧手錶、智慧手環、無線耳機商機

三星Galaxy S10來了！台灣開賣時間今日揭曉

HTC VIVE再攜巴塞爾藝術展　首展最新VR藝術作品《登月》

影／三星新世代摺疊螢幕手機Galaxy Fold亮相！　發表會6重點一次看

影／三星S10機皇亮相　超聲波指紋辨識、反向充電最吸睛

暖冬促冷氣早販2019提前開打　「空氣清淨」變重點功能

主動分解PM2.5　Panasonic新冷氣主打「空氣清淨」

米粉看過來！小米9發布　頂規透明尊享版2萬有找

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

「少了右腳陪，左腳會努力走下去」　連體嬰忠仁告別式...弟：我很想你

第二胎藏腹中2周忍住不跟老公說 等他生日打開禮物盒驚見「2條線」

黃嘉千、小戽斗、喜翔《老大人》正式預告

反向詭騎...沙鹿女老師「蒸發5天」　終於找到了！跨越市界騎到苗栗

Sandy身分證背後「父 吳宗憲」　找工作被霸凌：你們有錢人 家...22K！

幼幼版「炸寒單」老師帶頭丟炮　國小弟激動狂丟！網：感覺有仇

HAHA超會起鬨硬湊「國懵CP」　金鍾國.宋智孝強制loveline

茵芙爆心機女：我被害超級慘！　利菁消音前疑似用氣音說「郭雪芙」

影／三星摺疊螢幕手機Galaxy Fold亮相！搭載六顆鏡頭價格傳破6萬

對戰三星　蘋果首款iPhone摺疊機渲染圖曝光

三星穿戴裝置亮相　搶攻智慧手錶、智慧手環、無線耳機商機

三星Galaxy S10來了！台灣開賣時間今日揭曉

HTC VIVE再攜巴塞爾藝術展　首展最新VR藝術作品《登月》

影／三星新世代摺疊螢幕手機Galaxy Fold亮相！　發表會6重點一次看

影／三星S10機皇亮相　超聲波指紋辨識、反向充電最吸睛

暖冬促冷氣早販2019提前開打　「空氣清淨」變重點功能

主動分解PM2.5　Panasonic新冷氣主打「空氣清淨」

米粉看過來！小米9發布　頂規透明尊享版2萬有找

電動自行車馳騁歐美 法人調升巨大目標價至185元

區別重劃區　千萬元市中心宅更保值

陳文茜忘記帶錢包「霸氣借1萬」逛夜市　笑咪咪拿韓總畫糖：好像和尚

獨居、遭棄養老人擠爆宜蘭弘道之家　屋漏壁癌資金缺口500萬

2女逛瑞豐夜市狂買刮刮樂　真相是「邊買邊偷」3小時乾洗3家

護家盟：同性戀是「性行為偏差！」　發超長新聞稿批同婚專法

李國毅怕鬼演禮儀師心慌慌！　簡嫚書腦補「四角戀」續集

火燒小白「大叔姿換藥」惹心疼　出院開心蹦跳狂奔耳朵飛起來

川普：望解除北韓經濟制裁　河內峰會不是最後一次「川金會」

欣偉傑董座詐貸11億元獲200萬交保　檢續查兆豐銀有無內鬼

3C家電熱門新聞

三星發表會6重點一次看

iPhone SE再度上架蘋果..

首款螢幕可折疊iPhone渲染..

三星S10機皇二亮點最吸睛

寶可夢涉及兒虐？多名YouTu..

三星Galaxy S10來了！..

小米9終於公開！　一張表比較與..

HTC VIVE首展最新VR藝..

LINE電腦版隱藏功能預防「錯..

小米9售價依舊親民　頂規透明尊..

小米9今日發表　盤點八項升級讓..

三星可折疊螢幕機款名為Gala..

Panasonic新冷氣　主動..

iOS再爆災情　沒用這功能別更..

更多熱門

相關新聞

三星Galaxy S10來了！台開賣時間今揭曉

今年三星將新機發表會移至美國舊金山，三星方面也大展誠意，光是S10系列手機就一口氣推了4支：Galaxy S10、S10+、S10e，以及眾所矚目的5G版S10手機，有關於台灣區的開賣資訊，台灣三星預計將於今（21）日中午公布開賣資訊。

三星發表會6重點一次看

三星S10機皇二亮點最吸睛

小米9終於公開！　一張表比較與三星S10系列差異

三星可折疊螢幕機款名為Galaxy Fold

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻出M

重機騎士摔車　友人幫阻車120秒後死神上門

華航總機師高空打盹　還被爆復仇

蘇揆限制退將赴陸！網促：沒收終身俸

謝政鵬再PO文悼女友：我好想回去

生酮名醫肝膿瘍4天病逝…萬人震驚

茵芙首發文「向郭雪芙道歉了」

房東月租「2萬→40萬」她傻眼　網：大里耶

大嬸Costco門口攔人問一句　他走掉…網戰翻

宋慧喬婚戒真的拔了！微博熱搜炸開

便當店吃飯…隔壁坐「超大咖男神」嗨翻！

賓士車牌驚見「使」！網揭權貴真相

夫LINE：哥愛你　小三是男的妻傻眼

透天厝門面「空長2層樓」　網曝用途

民報小編忘切帳號　簡體字嗆蔡英文！

更多

最夯影音

更多

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

「少了右腳陪，左腳會努力走下去」　連體嬰忠仁告別式...弟：我很想你

第二胎藏腹中2周忍住不跟老公說 等他生日打開禮物盒驚見「2條線」

黃嘉千、小戽斗、喜翔《老大人》正式預告

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面