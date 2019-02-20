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北韓駐義代理大使女兒遭遣返　前駐英公使嘆：不能叫他來南韓了

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▲▼北韓駐義大利外交官趙成吉（Jo Song Gil）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 北韓駐義大利外交官趙成吉（Jo Song Gil，圖中）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

自北韓駐義大利代理大使趙成吉（音譯）於2018年11月消失匿跡之後，前北韓駐英公使太永浩20日表示，趙成吉在義大利就讀高中的女兒，已經被強行遣返回平壤當「人質」，因此他再也「不能公開呼籲趙成吉來南韓」，因為叛逃至南韓的北韓人被視為革命叛徒，其國內家屬受到的懲罰，往往比逃至歐美生活來得更嚴厲。

根據《韓聯社》報導，北韓政府在11月發現趙成吉有異常跡象後，太永浩表示，雖然不確定趙成吉有多少孩子，但他在義大利的女兒在出發與父母團聚之前，已於同月遭北韓使館遣返回平壤。因此，儘管在1月時，太永浩曾呼籲南韓政府和聯合國協助趙成吉逃亡至南方，但他現在「再也無法」。不過他表示，趙成吉現在與妻子處在一起，但他不願透漏其他細節。

趙成吉在2015年5月被派往義大利，直到2017年10月，由於北韓於同年9月進行第6次核試驗後，當時的駐義大使文正男（音譯）遭義大利政府驅逐，轉由他擔任代理大使，負責為領導人金正恩家族採購奢侈品。然而，自他消失之後，消息人士於1月初指出，他正在接受受到義大利政府的政治庇護，並提出流亡至西方第三國家的要求。

▼ 義大利記者Giulia Pompili發文指出，「這是趙成吉在位於羅馬的北韓駐義大使館慶祝太陽節的照片。當局還未證實他受到庇護。」

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：北韓,駐義大使,趙成吉,Jo Song Gil,獨女,日韓要聞

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