北韓駐義代理大使女兒遭遣返　前駐英公使嘆：不能叫他來南韓了

自北韓駐義大利代理大使趙成吉(音譯)於2018年11月消失匿跡之後,前北韓駐英公使太永浩20日表示,趙成吉在義大利就讀高中的女兒,已經被強行遣返回平壤當「人質」,因此他再也「不能公開呼籲趙成吉來南韓」,因為叛逃至南韓的北韓人被視為革命叛徒,其國內家屬受到的懲罰,往往比逃至歐美生活來得更嚴厲。

根據《韓聯社》報導,北韓政府在11月發現趙成吉有異常跡象後,太永浩表示,雖然不確定趙成吉有多少孩子,但他在義大利的女兒在出發與父母團聚之前,已於同月遭北韓使館遣返回平壤。因此,儘管在1月時,太永浩曾呼籲南韓政府和聯合國協助趙成吉逃亡至南方,但他現在「再也無法」。不過他表示,趙成吉現在與妻子處在一起,但他不願透漏其他細節。

趙成吉在2015年5月被派往義大利,直到2017年10月,由於北韓於同年9月進行第6次核試驗後,當時的駐義大使文正男(音譯)遭義大利政府驅逐,轉由他擔任代理大使,負責為領導人金正恩家族採購奢侈品。然而,自他消失之後,消息人士於1月初指出,他正在接受受到義大利政府的政治庇護,並提出流亡至西方第三國家的要求。

▼ 義大利記者Giulia Pompili發文指出,「這是趙成吉在位於羅馬的北韓駐義大使館慶祝太陽節的照片。當局還未證實他受到庇護。」

This is a picture of Jo Song-gil during the celebration of the Day of the Sun (April 2018) at the Italian NK embassy in via dell’Esperanto (Rome). His defection is still not confirmed by the authorities.

The picture is from https://t.co/eZSAOJNGDK pic.twitter.com/FGS4wHTug8