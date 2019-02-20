冷氣團恐提前掠襲！北東低溫猛探13°C...中南部狂拉10階「暴力溫差」

▲周末恐有冷氣團來襲，低溫探13°C。（圖／記者林敬旻攝）

記者許凱彰／台北報導

根據氣象局最新預報資料顯示，新的一波冷空氣將在22日晚上來襲，強度介於東北季風或大陸冷氣團等級，將影響23、24日2天的天氣。北部、東北部地區白天高溫僅有16-19°C，低溫下探13-15°C，以23日深夜到24日清晨最冷，中南部則要留意日夜溫差大，白天高溫25-26°C，但低溫僅有16-18°C。

據了解，20日至21日期間會有鋒面在北部海面附近形成，大氣環境較不穩定，但主要以東半部、北部山區以及午後的中南部山區會有雨勢，天氣以白天舒適溫暖、夜晚稍涼為主，北部高溫約25-26°C，中南部高溫則接近30°C。

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▲北部低溫探13℃，中南部溫差拉大。（圖／翻攝自中央氣象局，下同。）

西半部22日上半天下雨機率高，尤其中部以北雨勢較為明顯，晚上東北季風或大陸冷氣團開始南下，將影響23、24日2天的天氣型態。到了那時候，北部整天高溫僅16-19°C，低溫則會下探13-15°C，值得一提的是，以23日深夜到24日清晨冷的感受最為明顯。

除此之外，其他地區白天仍有25-26°C的高溫，但低溫也只剩16-18°C，日夜溫差最大拉到10°C。冷空氣強度到了25、26日就會逐漸減弱，溫度就會日趨溫暖些。

氣象專家吳德榮在三立準氣象·老大洩天機的專欄直指，根據最新模式模擬顯示，至21日前各地大多為多雲時晴、舒適至微熱的天氣，因水氣略增，山區有局部短暫雨，中南部清晨及金、馬容易起霧，今日高溫除南部在32°C左右，其他地區為27-29℃。



此外，吳德榮還表示，根據最新模式模擬顯示，22日-25日另一波東北季風南下，北部及東半部轉有局部雨，冷空氣雖偏弱，北台灣高溫明顯下降、再轉濕涼，仍應注意！對背風面中南部地區影響較小。

至於太平洋海面上的熱帶性低氣壓，吳德榮則分析到，是有發展成颱風趨勢，而根據歷史資料顯示，「2月颱」並不稀奇，但也從未有侵台記錄。