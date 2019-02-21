同婚專法讓他有困擾！「中性路線」稱謂過關　蘇貞昌神回

記者張靖榕／綜合報導

行政院提出的同婚專法草案《司法院釋字第748號解釋施行法》已於21日通過，送請立法院審議。整部專法內容特地避開敏感名詞，如「同性伴侶」、「同性配偶」，僅使用「同性婚姻」、「共同生活」等字眼，也不以「夫妻」定義稱謂，而是改採「雙方當事人」稱呼。通過後，許多網友紛紛到行政院長蘇貞昌的臉書留言，「謝謝院長」、「今年要結婚啦」、「院長你好讚」，還有人說，「這樣過年就真的會被問什麼時候要結婚了」。蘇貞昌也正面回應，「祝福你們」、「可以反問，那你包多少？」

▲行政院長蘇貞昌臉書湧入網友留言感謝。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）

2017年5月24日，針對同婚爭議的大法官釋憲至今已近2年，行政院20日晚間邀民進黨立委開會討論，並於21日上午由行政院會拍板，送交立法院。

行政院此次提出的同婚法案考量了大法官釋憲精神、九合一大選公投結果，最後依施行法形式提出專法。法案中，對同性之間結婚規定的敘述與2017年的大法官釋憲相同，明定「相同性別之二人，得為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係，以達成婚姻自由之平等保護。」意思就是，同性伴侶可準用《民法》第4編親屬第2章婚姻規定結婚。

▲行政院考量挺同、反同爭議，專法名稱採中性定調的《第748號解釋》。（圖／記者季相儒攝）

事實上，同婚專法與《民法》中異性戀夫妻享有的權利相等，唯一的差別在於「收養」，政院版草案明定，同性伴侶可以準用《民法》有關「繼親收養」的規定，意思是，同性伴侶一旦結婚，其中一方可收養另一方的「親生子女」，若是「共同收養」則不允許。繼親收養的程序與異性戀婚姻相同。

為免專法當中有疏漏，草案明定，民法之外的其他法規，只要與配偶、夫妻、結婚或婚姻，以及配偶或夫妻關係所衍生的規定，同樣準用《民法》定義的婚姻關係。

專法共有27條，文字敘述避開了爭議較大的「同性伴侶」、「同性配偶」，改以「同性婚姻」、「共同生活」等字眼取代。《民法》中的「夫妻」稱謂，也改以「雙方當事人」定義。