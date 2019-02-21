米的力量無限大！企業志工日揮汗種好米　送愛偏鄉弱勢家庭

▲台灣安斯泰來總經理張晋彰帶著員工一起親身投入「我愛你學田計畫」，希望除了捐贈之外，也讓員工感受從無到有的堅持與熱情。（圖／記者黃克翔攝，下同）

生活中心／綜合報導

收割後的稻田蒼蒼，洋溢過年慶豐收的喜悅，步入桃園新屋的一處碾米廠，台灣安斯泰來員工有秩序地進行分工，同心協力包裝一年來從插秧、除草、割稻到收成後的桃園3號無農藥米，準備將1941台斤的米捐助給「家扶基金會」的弱勢兒童，期盼他們能享用新鮮美味的無毒米，過一個難忘的好年。

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業界罕見3天志工假 盼讓員工如一粒粒米累積、傳播愛的力量

台灣安斯泰來是一家由日系2大藥廠合併之後的公司，總部位於東京，研發重點於泌尿、免疫、感染性疾病、腫瘤、神經科學…等戰略性重點治療領域上，經營理念秉存三要素「存在意義、使命、信念」。為鼓勵員工參與社會服務，提供業界罕見的3天志工假，希望讓員工透過幫助他人的過程，了解生命真正的價值。

▲台灣安斯泰來總經理張晉彰（圖中）。

安斯泰來總經理張晉彰全程參與「我愛你學田計畫」，他表示：「公司過去長期參與各種公益計畫與活動，這次特別認養稻米合作，讓同仁有機會能夠從插秧一路到包裝經歷完整農忙期，感受從無到有的堅持與熱情，並享受其中的過程，透過勞力感受台灣土地的珍貴，對大家而言是一種很好的社會教育。與安斯泰來一直提倡除了公務之餘，更要將社會視為己任，鼓勵員工起身去參與的信念不謀而合。同時，重視人才教育，十分認同「我愛你學田計畫」將稻米的收益，幫助偏鄉學童英語教育，語言是讓孩子提升國際競爭力的基礎，因此未來公司還是會持續資助『我愛你學田計畫』。」

張晉彰感性地表示：「很多人會對我們說『謝謝你們來參與這些公益活動幫助社會」，我反倒覺得，大家都是社會的一份子，我們都應該盡到友善社會的責任，才能真正體現安斯泰來改善人類生活的企業核心價值。而這樣的熱情需要透過像米一樣，一粒米、一粒米的累積去傳播愛的力量。』

員工James表示，平時工作忙就算有心想幫助弱勢也不見得有時間，還好安斯泰來志工假3天，讓我們真正投入其中參與公益活動，才能感受到幫助人自己也很開心的反饋，比起單純捐錢、捐物資更多了真實感與溫暖。另一位員工Greg則是剛加入安斯泰來不久，便參與了這項計畫，他認為這項活動很有意義，除了親身體驗插秧、收割、包裝米，並送出給需要幫助的團體，更看見企業對社會回饋讓員工有認同感與榮譽感。

教育不應該受限於城鄉差距 「我愛你學田計畫」帶領企業感受台灣土地之美

「我愛你學田計畫」是個透過土地耕作、將其收益用以改善偏鄉孩童教育落差的計畫。安斯泰來在計畫開始前，主動邀請員工一起參與耕田、簡單農事，在這個活動裡讓員工去努力付出，過程中員工發現這樣的付出會比直接捐米、享受結果還來的珍貴。在「我愛你學田計畫」最後階段中，員工發現企業在追求利潤之餘、更要肩負起社會責任，希望能透過這個活動來傳遞這些價值，一起為偏鄉的教育盡一份心力。

▲給封包後的米貼上標籤、一袋袋裝箱，將這些物資傳遞給需要的學子

「我愛你學田計畫」除了在桃園新屋開設英文班以外，現在更加入藝術教育，邀請到朱宗慶打擊樂團來指導這些孩子。美育不應該受限於都市與鄉村的差異，「我愛你學田計畫」除了偏鄉關懷，也希望讓都市的孩子有機會認識自己的土地，因此透過在台北市的「我愛你學田市集」、新屋的「水牛書店」，未來也將開放「我愛你學田」讓都市的孩子來住、來體驗。鄉村勞動是一種極單純的快樂，雖然過去在就業選擇上會覺得農業層次比較低，但其實農業是萬業之母，台灣放棄農業的土地和技術太久了，「我愛你學田計畫」希望能招募年輕人投入，未來也打算將這樣的模式擴展到全台各地，幫助有意願回鄉發展的年輕人，邀請企業帶員工參與，共享台灣土地之美，進而讓全台人民一起共好。

弱勢家庭無力入手優質米 成過年最實質的民生物資

家扶基金會社會資源處處長林秀鳳語帶感激地表示，今年是安斯泰來第3年捐贈好米給家扶，雖然坊間有提倡吃好米、吃健康，但優質的米市價比較昂貴，弱勢家庭完全不會考慮選購。如今透過安斯泰來的捐贈，預計約有400戶偏鄉家庭可享受到這些愛心米。米是天天都要吃的民生必需品，更是對這些弱勢家庭中最有實質幫助的物資，透過安斯泰的贊助，希冀弱勢家庭的孩子們在農曆過年期間吃到新鮮的米，健康成長。此外，藉由企業的拋磚引玉，希望能讓更多企業家加入傳遞溫暖的行列，畢竟幫助貧窮並不是一個人做很多就夠，而是要透過更多人的力量讓愛滾動，發揮更大的效益。