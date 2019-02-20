蔡英文收到155位歐洲議員連署　關切大陸對台軍事恫嚇

▲蔡英文迴廊談話。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文20日上午接見歐洲議會友台小組主席朗根(Werner Langen)所率歐洲議會議員團，在會中交給總統一份155位跨黨團議員連署的「促進台海和平與穩定聲明」(Statement on promoting peace and stability in the Taiwan Strait)。對此，外交部對歐洲各黨派友人，就近來北京對台威脅作為同表關切，並展現對我堅定支持，表示誠摯感謝。

歐洲議會友台小組成員在內計155位歐洲議會議員，經參酌歐洲議會近幾年通過的歐盟「共同外交暨安全政策」(CFSP)及「歐中關係報告」決議案相關文字，以及數月來中國對台灣加強軍事恫嚇造成兩岸關係緊張，發表聯合聲明表達嚴正關切。

根據該聲明，歐盟及其會員國應持續支持中國與台灣和平發展關係，以國際法為基礎解決兩岸爭端，籲請相關各方避免採取片面行動改變現狀，呼籲中國避免在台灣海峽進一步採取軍事行動，並重申堅定支持台灣有意義參與國際組織及活動。

外交部指出，自去年年底以來，歐洲議會注意到中國在各層面升高對台打壓，解放軍亦在南海及台海鄰近區域頻繁加強演訓，並派機艦繞台，嚴重危及台海及亞太區域的穩定與安全。

外交部強調，上述聯署議員來自歐洲議會7大黨團，其中不乏擔任歐洲議會要職或曾任若干歐盟會員國總理、外交部長及國防部長等重量級議員，顯示歐洲議會對台海和平穩定的高度關切。