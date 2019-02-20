文大女遭公車輾斃影片曝光　疑謝政鵬女友…曾剪刀石放閃：謝謝你扛我

▲張女曾和謝政鵬曾一起爬內湖剪刀石（金面山）。（圖／翻攝當事人臉書）

社會中心／台北報導

文化大學運動與健康促進學系一名二年級張姓女學生過馬路時，在格致路、愛富二街口遭到公車輾斃，如今當時畫面曝光，只見她才剛走在斑馬線上就被公車輾過。而張女疑是網球女將謝淑薇弟弟、謝政鵬的女友，她曾在臉書PO和謝的甜蜜合照，「親愛的你心情不好抓著我來爬山散心，你看起來是好多了，而我卻喘得不行，謝謝你扛著我登頂」，並hashtag「情侶必備」。而目前謝人在法國馬賽比賽，暫無法證實兩人關係。

▲▼張女過馬路時遭公車輾過。（圖／記者邱中岳翻攝）

▼公車過彎時不慎輾斃張女。（圖／記者黃彥傑翻攝）



警方調查，19日下午4時52分，當時張女（20歲）從學校步行外出準備過馬路，卻被右轉駛入格致路下山的公車撞上，整個人被捲進車底輾斷腿。雖救護人員獲報後火速趕抵現場，並將受困的張女救出，但無奈當時她傷勢相當嚴重，腿部傷口還可見森森白骨，已沒有呼吸心跳，經送往新光醫院搶救1個多小時後，仍因頭部、胸部傷勢太過嚴重，於晚間6時14分宣告不治身亡。

肇事的呂姓公車駕駛（62歲）向警方表示，當時他在文化大學內載客後駛出，在T字路口右轉往格致路下山，而號誌則是閃黃燈，他還略微停頓查看前方路況才右轉，沒想一轉就撞上張女，「真的沒有看到她」，撞上人後還是乘客提醒，他下車查看後才驚覺闖下大禍。

根據路口監視器，張女才剛走在斑馬線上幾步，就被公車輾進車輪底，讓公車緊急停下。對此，警方不排除是公車A柱死角釀禍，但確切肇事原因還有待進一步調查。儘管呂姓司機懊悔萬分，但訊後仍遭依業務過失致死罪嫌移送法辦。

▲▼張女和謝政鵬在剪刀石打卡，看起來十分親密，還說「情侶必備」。（圖／翻攝當事人臉書）

▼謝政鵬揹張女上山。（圖／翻攝當事人臉書）

警方調查，張女專精舞蹈，國中時曾代表學校參加全國民俗舞蹈賽，奪得優等佳績，目前就讀文化大學運動與健康促進學系二年級，由於寒假剛結束，學校才剛開學2天，沒想到竟在校門口遇上死亡車禍。張母接獲噩耗後趕往醫院等待奇蹟，卻等到愛女傷重不治的消息，當場落淚痛哭，情緒難以平復，不斷哀求警方一定要釐清事發經過。

細看張女的臉書與IG，發現處處都有與謝政鵬的身影，兩人關係似乎相當親暱，不但在高美濕地留下牽手甜照，她2018年10月也PO和謝在內湖剪刀石（金面山）的合照，還有一段影片是由謝揹她上山。她寫道，「親愛的你心情不好抓著我來爬山散心，你看起來是好多了，而我卻喘得不行，謝謝你扛著我登頂」，還hashtag「情侶必備」。

而根據謝政鵬的臉書，他2018年9月22日生日時，由張女陪同慶生，PO文「謝謝女朋友特地搞了個小驚喜」。但兩人關係是否真為情侶？由於謝目前在法國比賽，暫無法得知其回應。

▼謝政鵬2018年過生日時，還以「女朋友」稱呼張女。（圖／翻攝當事人臉書）