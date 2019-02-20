新竹到台南空污警報「天空灰濛濛！」　25監測站達不良等級

▲雲嘉南及高屏空品區位於下風區域，天空霧茫茫一片。（圖／翻攝自環保署官網，下同）

生活中心／台北報導

今（20）日西半部地區風速較弱，大氣擴散條件不佳，上午11時從新竹到台南的空氣品質不良，共有20個監測站達到「對敏感族群不健康」等級，亮起橘色燈號，另外還有5個達到紅害等級。環保署提醒，敏感族群民眾或老人、小孩等抵抗力較弱者，應避免在戶外長時間活動，外出時應戴上口罩。

環署空品監測網顯示，上午11時AQI空氣品質指標達到對全民不健康的紅害等級包含崙背、斗六、新港、嘉義以及新營，集中在雲嘉南等5地；而對敏感族群不健康的橘警等級有新竹、竹東、頭份、苗栗、三義、豐原、沙鹿、西屯、忠明、線西、彰化、二林、南投、竹山、彰化、麥寮、臺西、朴子、安南、金門等20個測站。

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環保署指出，20日午後東北風稍增強，西半部地區空氣品質逐漸好轉為普通等級，而晚間風速減弱，擴散條件轉差，西半部局部地區空氣品質將轉為橘色提醒等級。環保署提醒，達到全民不良影響健康的紅害等級，敏感族群建議留在室內並減少體力消耗活動，一般民眾如果有不適，如眼痛、咳嗽或喉嚨痛等，也應減少體力消耗，特別是減少戶外活動。

▲全台各地空氣品質指數。