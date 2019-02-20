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陸貿易代表團「元宵節抵華盛頓」！川普秒發聲：非常歡迎

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▲▼中美貿易談判。（圖／路透）

▲中美日前在北京進行貿易談判，本周將於華盛頓將繼續進行。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

大陸國務院副總理劉鶴將率領貿易代表團，21從北京出發前往華盛頓，與美方舉行第7輪中美經貿高級別磋商。據了解，代表團目前已經抵達華盛頓，而白宮也在代表團出發後，立即發出聲明表示，川普總統非常歡迎來自中國大陸的代表團。

白宮發表聲明表示，「川普總統宣布，美國將會歡迎來自中國的代表團，119日開始進行新一輪的會面，討倫彼此的貿易關係」。聲明中還提到，雙方也會討論中國對於從購買大量產品與服務的承諾，據了解，19日開始將會是副部长级磋商，而高级别磋商將會於21日展開。

白宮指出，這場會議將在美國貿易代表署（USTR）及艾森豪行政大樓舉行，而21日的高級別磋商中，美方團隊由貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）帶領，其他成員包括財務部長梅努欽（Steven Mnuchin）、商務部長羅斯（Wilbur Ross）、總統經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）、總統貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）等人，高級別磋商之前，而19日起舉行副部級磋商則是由副貿易代表吉里希（Jeffrey Gerrish）領軍。

川普與習近平去年底達成共識，雙方訂下3個月的貿易協商期限，也就是到3月1日為止，但目前還未達成實質上的協議，若是協商破局，美國很可再次對中國商品加徵關稅。上周在北京的磋商結束後，習近平指出，「雙方團隊的磋商又取得了重要階段性進展。下周，雙方還將在華盛頓見面，希望你們再接再厲，推動達成互利雙贏的協議」。萊特海澤和梅努欽則表示，「雖然還有許多工作要做，但我們抱有希望」。

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關鍵字：中美貿易戰,貿易代表

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