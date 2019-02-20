王毅：把中國的發展看成美國的機遇　才能解決包括經貿的問題

▲王毅。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

中國國務委員、外交部長王毅19日在北京會見由美國全國商會常務副會長薄邁倫（Myron Brilliant）率領的美前政要代表團時指出，中國的發展符合世界的利益，同時也符合美國的利益，只有把中國的發展看成美國的機遇，才能有助於從根本上解決中美之間包括經貿在內的一些問題。

王毅表示，中美「相互尊重，互利合作，不僅對我們雙方是正確的選擇，也是國際社會的普遍期待。中國的改革開放首先符合中國自身發展的需要，同時也符合時代進步的潮流和方向，中國開放的大門必將越開越大，只要中美雙方積極相向而行，經貿合作仍然可以在中美關係中發揮『壓艙石』作用」。

「美方應當認識到，中國的發展符合世界的利益，也符合美國的利益，只有把中國的發展看成美國的機遇，才能有助於從根本上解決中美之間包括經貿在內的一些問題」。王毅說，「中華文明從不崇尚擴張，而中國走的是一條與傳統大國『國強必霸』完全不同的發展道路。中國堅持自身的和平發展，同時奉行互利共贏的開放戰略。在全球化時代，各方都應摒棄冷戰零和思維」。

▲王毅。（圖／達志影像／美聯社）

美方則提到，「美中關係是多維度的，雙方應作出更多努力增進互信，並在廣泛的國際和地區問題上保持對話與合作。經貿關係長期以來在兩國關係中發揮著壓艙石作用」，「美國國內高度關注美中正在進行的高級別經貿磋商，希望雙方能夠達成全面和富有雄心的協議，並對兩國關係帶來持久的積極影響」，「美國兩黨有識之士願為推動美中對話和兩國關係發展繼續作出努力。在美中建交40週年之際，期待有機會將美中關係推向新的高度」。

美方前政要代表團成員包括美前總統國家安全事務助理哈德利（Stephen Hadley）、前貿易代表巴爾舍夫斯基（Charlene Barshefsky）、前副國務卿奈茲（Thomas Nides）、前財政部副部長金米特（Robert Kimmitt）、前商務部副部長安德魯斯（Bruce Andrews）等。