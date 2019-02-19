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中澳關係僵　傳中國對煤炭進口喊停

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▲▼礦井生產出大量的煤炭 。（圖／翻攝自中新網）

▲外傳中國正暫停採購澳洲煤炭、焦煤 。（圖／翻攝自中新網）

記者蔡浩祥／綜合報導

中澳關係近來因網安、區域問題陷入緊張，路透引述4名煤炭交易員說法稱，中國煤炭貿易商正暫停採購澳洲煤炭及焦煤，而澳洲煤炭在中國海關通關時間，也由5至20天倍增為40天。這是中國首次針對特定國家的煤進口設限

經統計，澳洲是中國最大的煤炭供應國。有關停止進口事宜，報導引述上海一間貿易公司經理說法指出，現已停止向澳洲下單購買煤炭，轉向印尼和俄羅斯採購；據了解，該公司每月約採購40萬噸澳洲煤炭。

該名經理更透露，某些港口近日也口頭告知進口商，澳洲動力煤和焦煤將需要比往常更長時間通關。

▲當地時間2017年2月7日，中國外交部長王毅在坎培拉與澳洲外長畢紹普共同主持第四輪中澳外交與戰略對話。（圖／翻攝自中國外交部）

▲中國外交部長王毅與澳洲外長畢紹普。（圖／中國外交部）

北京一名煤炭交易商和一名焦炭廠採購主管也表示，收到類似通知；這名北京交易商表示，對澳洲進口設限是「中國首次限制特定國家的煤進口」。

《澳華財經在線》（ACB News）此前報道，中國政府上月底已對包括鮁魚圈、丹東港和大連港在內的幾個東北部港口實行煉焦煤進口限制，且2月份之後還將繼續收緊煤炭進口。

據普氏能源資訊（Platts）分析，限制進口煤炭的港口名單已進一步向南延伸至山東和廣東省。

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關鍵字：中澳,澳洲,中國,煤炭,進口

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