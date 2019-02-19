中澳關係僵　傳中國對煤炭進口喊停

▲外傳中國正暫停採購澳洲煤炭、焦煤 。（圖／翻攝自中新網）

記者蔡浩祥／綜合報導

中澳關係近來因網安、區域問題陷入緊張，路透引述4名煤炭交易員說法稱，中國煤炭貿易商正暫停採購澳洲煤炭及焦煤，而澳洲煤炭在中國海關通關時間，也由5至20天倍增為40天。這是中國首次針對特定國家的煤進口設限。

經統計，澳洲是中國最大的煤炭供應國。有關停止進口事宜，報導引述上海一間貿易公司經理說法指出，現已停止向澳洲下單購買煤炭，轉向印尼和俄羅斯採購；據了解，該公司每月約採購40萬噸澳洲煤炭。

該名經理更透露，某些港口近日也口頭告知進口商，澳洲動力煤和焦煤將需要比往常更長時間通關。

▲中國外交部長王毅與澳洲外長畢紹普。（圖／中國外交部）

北京一名煤炭交易商和一名焦炭廠採購主管也表示，收到類似通知；這名北京交易商表示，對澳洲進口設限是「中國首次限制特定國家的煤進口」。

《澳華財經在線》（ACB News）此前報道，中國政府上月底已對包括鮁魚圈、丹東港和大連港在內的幾個東北部港口實行煉焦煤進口限制，且2月份之後還將繼續收緊煤炭進口。

據普氏能源資訊（Platts）分析，限制進口煤炭的港口名單已進一步向南延伸至山東和廣東省。