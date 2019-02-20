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柯文哲「解蛋」搬開總統路絆腳石？議員籲「勿對不起市民」

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▲▼大巨蛋防災維護,大巨蛋防災工程作業。（圖／記者季相儒攝）

▲大巨蛋。（圖／記者季相儒攝）

記者陳家祥／台北報導

台北大巨蛋延宕多年，如今台北市長柯文哲順利連任後態度丕變，從卡蛋轉成蓋蛋，私下積極運作大巨蛋再合法範圍內復工。20日傳出，柯在農曆年前密訪有意承接大巨蛋的本土企業主，當時明確表態6月解決大巨蛋續建爭議；此外也傳出有一個4方出資的台日新團隊，有意願承接大巨蛋。藍綠議員對此都認為，柯文哲應該審慎處理，若是為拚總統而將大巨蛋私相授受易主，更是對不起台北市民。

對於大巨蛋傳出有企業願意接手，議員高嘉瑜說，大巨蛋易主市府要做好把關工作，「能不能輕易的把大巨蛋爛攤丟給其他人做？因為當初遠雄簽訂的契約下一個人如何接手？公安才是市府跟市民最關心的議題」；她提到，如果接手的企業不買單之前的狀況，甚至是把市民的權益放在一邊，這樣的換手市府應該不能同意，市府就公安跟之前堅守的原則一定要堅守立場。

而柯文哲此舉是否為了選總統而要處理掉燙手山芋？高嘉瑜認為，不管柯市長有沒有要選總統，大巨蛋案都會如影隨形，看起來也不可能在明年1月前換人能好好解決，這事情對柯市長來講如果沒有辦法處理好，不管有沒有要選總統都是一個很大的包袱。

▲▼高嘉瑜。（圖／記者陳家祥攝）

議員汪志冰則說，4年來柯文哲從未這麼積極解決大巨蛋問題，現在積極準備邁向總統之路，大巨蛋是柯從政以來最大的陰影及絆腳石，因此必須排除，如今積極解決大巨蛋問題，「感覺是為了解決選總統的絆腳石，而非為市民」，心態可議。

▲▼台北市議會開議。汪志冰（圖／記者李毓康攝）

王世堅則表示，柯文哲是不是要掃除個人政治的障礙，這是他的選擇，「可是如果說找買主來接收，我覺得這叫私相授受，這完全違背柯文哲自己號稱的公開透明」；王說，4年來柯捨正途而不就，自己在3年半前就在議會提案，遠雄大巨蛋違約事實明確，市府應該立刻解約接管，取回大巨蛋主導權，應該基於遠雄逾期未完工、安檢未過、毀損古蹟3點違約事實，立刻解約接管。

王世堅強調，該提案議會經過一讀二讀三讀激烈辯論，好不容易33位議員連署同意，「這已經是議會提案，具有法律約束力，等於市議會幫柯市長背書當他的靠山，趕快依法取回市府跟市民應有的安全跟權益。」

「柯文哲瞎混這3年半，成天搞東想西，還私下密會趙藤雄。」王世堅說，不管柯市長找哪一位買主，我認為這基本上這種檯面下的交易都是私相授受，違背公開透明，柯市長這麼做是出賣市府跟市民的權益，「那他政治人格破產，吃向難看，違背自己標榜的公開透明原則，這對他來講不但沒有搬開大巨蛋這石頭，反而拿更大的石頭砸自己的腳，我警告他要三思。」

▲▼王世堅回應柯文哲。（圖／記者謝盛帆攝）

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關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,大巨蛋

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