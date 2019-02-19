唱歌、跳舞不夠看　夏普「RoBoHoN」機器人升級「看家」

▲夏普第二代攜帶式機器人「RoBoHoN」。（圖／翻攝日本夏普官網／下同）

科技中心／綜合報導

夏普（Sharp）近日在日本發布三款第二代攜帶式機器人「RoBoHoN」，其中包含手機功能的LTE/3G版的「SR-03M-Y」和Wi-Fi版「SR-04M-Y」機種可用兩腳行走，另外還有坐姿型態廉價版的SR-05M-Y機種，命名「RoBoHoN lite」。

日劇《月薪嬌妻》中，跟著新垣結一跳舞而聲名大噪的夏普機器人，近日推出第二代「RoBoHoN」機種，共發布三款新型攜帶式機器人，其中包含手機功能的LTE/3G版的「SR-03M-Y」和Wi-Fi版「SR-04M-Y」機種可用兩腳行走，售價分別為 18 萬日圓、12 萬日圓，另外還有坐姿型態廉價版的SR-05M-Y機種，命名「RoBoHoN lite」，售價則為 7.9 萬日圓。

第二代「RoBoHoN」機器人的基本功能包括發信、打電話、報警、天氣預報、生日提醒、運動建議、醫療保健、營養建議菜單、播放音樂，最重要的則是新增「看家」應用程式，也就是只要使用者外出，「RoBoHoN」偵測到有人便會拍照並傳送至預先設定好的信箱，不僅可以用來確認小孩是否到家，還可以藉由手機觀看即時影像。

新版「RoBoHoN」外型與第一代類似，不過規格方面則是全面升級，內建處理器為Qualcomm Snapdragon430，並搭載2GB記憶體與16GB儲存容量，還有9軸感測元件、光感元件，以及800萬畫素相機，背面同樣搭載2.6吋螢幕，作為即時影像介面，另外，藉由和 IoT遙控器「eRemote mini」連結，還可聲控電視、照明器具等各種家電產品。