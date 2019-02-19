影／紐約網紅漢堡上海搶灘　推限定版奶昔一杯210元

記者魏有德、陳政錄／台北──上海連線報導

紐約網紅漢堡「SHAKE SHACK」被網友評為到紐約必吃美食，與自由女神像、帝國大廈並列「紐約三寶」，1月底正式進軍大陸市場，在上海新天地開設首店，預計華東地區將在10年內展店25間。「SHAKE SHACK」自開幕以來，用餐平均要排上1個小時，在上海10度左右的濕冷天氣下，熱度依然不減。

▲紐約網紅漢堡店SHAKE SHACK主打牛肉漢堡及奶昔。（圖／記者陳政錄攝）

這間從紐約來的漢堡店，定價可不便宜，招牌單層牛肉堡一個要價47元人民幣（約220元新台幣），對於在大陸早已站穩腳跟的美式速食店麥當勞及肯德基而言，單價超過兩倍。

▲上海限定版奶昔「粉抹豫園」。（圖／民眾提供）

此外，「SHAKE SHACK」進軍大陸市場也學習到「接地氣」的重要性，旗艦店推出上海限定「粉抹豫園」奶昔，以香草奶昔、草莓醬、柚子醬為主，淋上抹茶奶油起司等配料，一杯45元人民幣（約210元新台幣），廣受消費者歡迎。

隨著肯德基、麥當勞、卡樂星等許多美式快餐品牌進駐，大陸消費者對於漢堡、薯條類的速食餐飲接受度不斷提高，進而催生出不少國內品牌，如華萊士、派樂漢堡等，均價大致落在15元人民幣（約70元新台幣）左右，價格相對便宜。

▲紐約網紅漢堡「SHAKE SHACK」自開幕以來，用餐平均要排上1個小時。（圖／民眾提供）

以全球咖啡知名品牌星巴克在大陸布局為例，年初曾遭本土品牌「瑞幸咖啡」半路殺出，造成不小衝擊。「SHAKE SHACK」在土洋夾擊的情況下，持續保有市佔率，將會是在陸展店的重要參考指標。

「SHAKE SHACK」主打牛肉漢堡和奶昔，從紐約中央公園小推車一直到紐交所上市，只花了14年的時間，大陸首間門店於1月24日上海新天地開幕，目前全球共有211家店。

