網紅咖啡廳遭投訴亂收場地費　陸工商部：商家退款、消費者刪照

▲遭投訴亂收入場費的大陸網紅咖啡廳。（圖／南國早報，下同）

大陸中心／綜合報導

大陸窯埠古鎮有一家網紅咖啡廳，因裝潢精緻近日吸引了一對夫妻前去「朝聖」，沒想到他們去了店裡只拍照不消費，事後被要求付50元人民幣（約新台幣227元）場地費時，韋小姐還認為店員「亂收費」，於是向工商部門投訴。目前，柳州市工商部門18日進行調解後，商家已退回50元現金，韋小姐也已刪除在咖啡店內所拍攝的照片。

據《南國早報》報導，這間網紅咖啡店位於窯埠古鎮B區三樓，玻璃門關著，需要按門鈴進入，門口還放著告示牌寫著「本店低消為68元人民幣／位」。來到店內，前台工作人員給了韋小姐一個牌子，是要掃碼點餐用的，由於晚餐吃太撐，夫妻倆沒有點餐，只在店內參觀拍照，接著就準備離開。

正想踏出咖啡店時，韋小姐被告知如果沒有點單就要收取50元的入場費，雙方理論了很久，最後丈夫透過微信付了50元「了事」，但事後越想越不對，覺得咖啡店「亂收費」，既設置最低消費，還涉嫌強制消費，於是向工商部門投訴。

針對「設最低消費是否侵害消費者權益」一事，該商家解釋，明確低消一方面是為了設置進店門檻，使消費者能有更好的消費環境；另一方面，耗費50萬人民幣（約新台幣227萬元）的裝潢吸引了許多為拍照而來的顧客，設置最低消費額也是為了營利需求。此外，該商家更表示，若今後有關部門因其設置最低消費作出處罰，都會接受，將另尋辦法控制店內人流和維持盈利。

▲漂亮的裝潢容易吸引消費者「為拍照」買單。（圖／CFP）