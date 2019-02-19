人猴開戰！闖農戶偷水果遭揮拳驅趕　牠趁屋主午睡狂咬「頭破縫10多針」

▲車城鄉海口村張姓農民在午休遭獼猴咬傷，頭部還留有明顯傷痕。（圖／記者陳崑福攝及翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

台灣獼猴傳出傷人事件！屏東縣車城鄉張姓農民日前午休時遭一隻闖入獼咬傷頭部，他疼痛驚醒想抓該隻獼猴，但獼猴已機警逃走，張負傷就醫。19日他驚魂未定表示，該隻攻擊他的獼猴是遭人棄養，因此不怕生，先前已多次入侵民宅行竊「水果」，也曾被他揮拳趕走，可能因此受到報復。

▲張姓農民先前拍到這隻疑似兇手的台灣獼猴▼張姓農民午休遭獼猴咬傷。

這起獼猴咬傷人事件傳開，引起當地村民人心惶惶，要求政府相關單位協助處理。但村民也表示，獼猴出沒時間不定，動作又迅速，很難抓，不知道該怎麼辦？

▲遭獼猴咬傷的張姓農民回想事發經過。

屏東縣車城鄉海口村67歲張姓農民，於本月10日12時在家午休時，被頭皮一陣疼痛驚醒，起身查看，看到一隻獼猴，想出手打牠，牠已飛奔出去，由於頭皮被咬傷，他擔心引起發炎，趕緊就醫。醫師診斷3公分撕裂傷，縫了十多針。

張姓農民表示，該隻獼猴被棄養，因此不怕人，已經在海口村周邊幾個月，經常到民眾家中「行竊」水果，也曾侵入家中被他揮拳驅趕，懷疑獼猴這次啃傷他，是種報復行為。經過這次事件，他已架設圍籬防衛，避免再次被擊。

屏東縣農業處長黃國榮表示，近年來，接獲不少獼猴偷吃水果案例，但類似張先生被獼猴咬傷事件，「第一次聽到」，該處配合農委會鼓勵果農裝設電網防置；而如果民眾遭到獼猴立即危害，可以採取必要保護防禦作為，必要時可採取激烈手段，但事後要記得向相關單位報備。

而恆春半島人最近發生不少人猴衝突事件，去年滿州鄉農民為了捍衛作物組成獵槍隊，甚至搭建哨所防衛，農委會雖鼓勵補助架設電網，但效果未如理想，這場「人猴大戰」短期恐怕還是無解。