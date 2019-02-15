白米消費量36年來少一半！週末總統府前「做伙來呷飯」

▲農委會副主委陳添壽邊搓湯圓邊介紹「做伙來呷飯」活動。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

國人飲食型態改變，從民國70年每人每年白米消費量98公斤，至106年降為45.4公斤，消費量直線下滑。為了推廣各式米食，16、17日總統府前北廣場，舉行「做伙來呷飯」米食推廣活動。農委會15日舉行展前記者會，農委會副主委陳添壽捲起袖子搓湯圓並說，明後天的活動現場除了可以認識稻米的一生，還能了解台灣米標章，更能嘗到許多米糕點。

▲▼陳添壽指出，台灣土地豐饒加上農業技術優勢，造就品質優良、種類多元的台灣稻米，鼓勵現代人多食用台灣在地米。（圖／記者崔至雲攝）

「做伙來呷飯」國產米食嘉年華活動將在16、17日在總統府前北廣場舉行，屆時總統蔡英文及行政院長蘇貞昌都將出席。農委會今天在辦展前說明會時，陳添壽說，台灣土地豐饒加上農業技術優勢，造就品質優良、種類多元的台灣稻米，明天的活動將邀集稻米專家，完成「稻米的一生」策展，展出各地特色稻米，透過生活化、趣味性的情境布置，以農業生產與環境、飲食健康與消費、飲食生活與文化三大面向結合食農教育，讓民眾認識稻米從生產到餐桌的過程、稻米的營養價值、台灣米食文化以及如何辨識「台灣米標章」等，民眾可以從參與中體驗學習，像是上了一堂豐富有趣的生活自然課。

▲▼「做伙來呷飯」活動將有80個國產特色米食攤位進駐，多款米點心及適合和米一起烹煮的食材販售。（圖／記者崔至雲攝）

陳添壽指出，活動現場也會邀請專業營養師與民眾面對面座談，破除外食族因怕胖不吃飯的迷思，深度剖析米飯的營養價值及好處。另外還有2位主廚現場教學，如何用電鍋輕鬆出好菜，讓民眾貼近多元化的米食料理。

農委會最後說明，明後天的活動邀集80個國產特色米食攤位進駐，除各地農會精選的良質米外，另有多款米點心及適合和米一起烹煮的食材販售，此外，該會相關單位主辦多次的米食競賽得獎業者，也到場展售，包含碗粿、肉粽、油飯及滷肉飯等料理，業者並將提供免費試吃、創意米食DIY體驗及消費滿額贈等，現場也有中央畜產會所展售的優質國產豬肉及CAS土雞。想掌握最新活動資訊，可以上「農業易遊網」與「農業易遊網FunClub」臉書粉絲頁查詢。