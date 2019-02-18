春節後首打虎　大陸菸草副局長落馬

▲大陸菸草局副局長趙洪順落馬。（圖／翻攝人民網）

大陸中心／綜合報導

大陸中央紀委國家監委網站16日發布消息，國家菸草專賣局黨組成員、副局長趙洪順涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。據了解，趙洪順是大陸春節假期後被查處的第一名中管幹部，也是近年來菸草系統落馬的首名中管幹部。

趙洪順長期在菸草系統任職，1989年11月，趙洪順進入國家菸草專賣局，成為辦公室科員。1994年，趙洪順調任河北省秦皇島市菸草分公司副經理，兩年後回歸國家菸草專賣局，歷任綜合計劃司物價處處長，發展計劃司多元化經營管理處處長，經濟運行司副司長等職。2003年，趙洪順再次調任地方，出任安徽省菸草專賣局（公司）黨組副書記、副局長、副總經理；2006年7月重返國家菸草專賣局任發展計劃司司長，2011年10月任局黨組成員、副局長，直至落馬。

查看國家菸草專賣局網站可發現，趙洪順的簡歷已從「黨組成員」一欄中刪除，站內所有與他相關的工作報導已撤下。

另外，根據《人民日報》報導，早在2016年2月29日至4月30日，中央第二巡視組就對國家菸草專賣局黨組進行了專項巡視，並發現了不少問題。例如，各級一把手權力集中，缺乏有效監督制約，違紀違法問題多發，工程項目、物資採購、宣傳促銷、資金管理等領域廉潔風險大；選人用人不夠規範，「買官賣官」「帶病提拔」「近親繁殖」問題比較突出，執行領導幹部個人事項報告製度不夠嚴格等。

這次巡視後，已有多名菸草系統幹部落馬，包括湖南中菸工業有限責任公司原總經理、黨組書記周昌貢，遼寧省菸草專賣局原黨組書記、局長王志富，雲南省菸草專賣局原黨組書記、局長余雲東，雲南中菸工業有限責任公司黨組成員、副總經理李天飛等人被查處。