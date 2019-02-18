新手上路開車上山賞景　自撞山壁翻車警救援

▲黃姓女子新手上路開車上山賞景，自撞山壁翻車。（圖／大溪警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園一名黃姓女子剛考取駕照，很是高興，獨自開車去拉拉山賞景，不料卻自撞山壁整車翻過來！大溪警分局獲報趕往救援，只見表情恐慌的黃女呆立一旁，警方一邊安撫黃女情緒，一邊商請拖吊業者從大溪至現場處理，員警熱心為民服務深獲肯定。



大溪警分局18日表示，家住桃園市平鎮區的黃女，最近剛滿20歲並考取駕照，很是開心，趁著17日假日中午，獨自一人開車前往復興區拉拉山欣賞櫻花，於回程時疑似因警張造成方向盤操作不熟，撞上山壁後造成翻車。

▲大溪警分局商請拖吊業者，前往救援。▼新手上路開車上山賞景，自撞山壁翻車。（圖／大溪警分局提供）

當時黃女相當緊張，加上天假日正好業者休息，只好求助警方。大溪分局羅浮派出所警員金自軒獲報後，立即到場處理，警方到達現場後見自小客整個翻覆四輪朝天，黃女表情恐慌的立在一旁，警方先安撫黃女情緒，並初步檢視傷勢，黃女表示手臂有拉傷情形，其他無明顯外傷，警方隨即商情拖吊業者從大溪至現場處理，雖為假日仍答應前來處理，將翻覆車輛拖回。

大溪警方呼籲，新手駕駛車輛上路務必專心駕駛，山區道路彎道多、坡度起伏較大，不宜車速過快，請遵守交通規則，以維行車安全。