「未經我同意就生下我！」　印度男怒告爸媽：他們應該給我錢

▲ 拉斐爾認為，爸媽應為孩子的生計出錢。（圖／翻攝自臉書／Raphael Samuel）

國際中心／綜合報導

印度新德里一名男子不久前將親生父母告上法院，因為他們在未經他本人同意的情況下生下他。他5日也以蓄著假鬍子、帶著墨鏡的模樣上傳一段影片解釋，他提告是為了讓大眾意識到，父母並未經過孩子的同意，就將他們生下。

現年27歲的商人拉斐爾（Raphael Samuel）說道，「我想讓他們明白，他們不欠父母任何東西。」他也明白，在出生以前，父母根本無法徵求孩子的同意，但仍堅稱，「出生不是我們做出的決定。既然我們沒有要求出生，就應該在父母有生之年得到足夠的錢來度過餘生。」

拉斐爾呼籲孩子們，「你的父母並不擁有你，你不需要為他們做任何事情。你不需要屈服於他們的要求、不需要聽他們的。只要你想做什麼事，就去做吧！」同時對全天下的父母說道，孩子並不屬於他們所有，「他們是獨立的個體，不是你的投資。」

這類想法可能在家庭內部造成紛爭和裂痕，但拉斐爾的律師爸媽似乎對此持開放心態，以幽默的方式處理，也和他相處融洽。他的母親卡維塔（Kavita Karnad Samuel）表示，「我兒子知道我們倆都是律師，還想把我們告上法庭。如果他能就我們該如何尋求他的同意給出一個合理的解釋，我就會承認錯誤。」她也補充，「我很高興我的兒子已經成長為一個無畏、獨立思考的年輕人。他一定能找到通往幸福的道路。」