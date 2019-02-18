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泰國失智媽想找兒子...穿越640公里「走到大陸」！流浪8月爆瘦20kg

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▲泰國失智婦人流浪8個月，在中國大陸被發現。（圖／翻攝自Daily Mail）

▲泰國失智婦人流浪8個月，在中國大陸被發現。（圖／翻攝自Daily Mail）

 記者錢玉紘／綜合報導

泰國清萊的一名59歲的婦人患有阿茲海默症，某天她想要出門去找兒子，但沒想到迷了路，就這樣漫無目的地到處晃，沒想到一走就是8個月，最後居然跨過邊界，在中國大陸昆明被發現，幸好當局已經順利協助婦人找到家人，經過8個月的流浪之後，終於可以回家了。

59歲的卡曼尼（Kaeomanee Arjaw）在去年6月12日被通報失蹤，但之後警方遍尋不著。中國大陸雲南省昆明的警方日前發現這名婦人在街上遊蕩，也不會說中文，幸好身上有帶泰國身分證，並協助這名婦人到醫院檢查治療，之後通知當地的領事館。

卡曼尼原本住的地方就靠近寮國與緬甸的邊界，距離被發現的地點大約640公里，但目前無法得知她是從哪條路線進入中國大陸，途中又經歷了什麼事情，也不清楚究竟是如何通過邊界的。清萊府的移民官員表示，婦人告訴警方他全程都是靠雙腳行走，如果餓了的話，就向路邊的住家或店家要食物。

警方又問卡曼尼為什麼出門，她回答「我想要去找我兒子，之後我就一直走一直走，附近完全都沒有車子」。在這趟艱困的旅程中，卡曼尼體重整整掉了20公斤。

該婦人的35歲女兒素叉達（Suchada Arjor）表示，日前接到領事館人員通知，已經找到母親了，她也在13日飛往昆明，母女重逢時開心地抱住對方，素叉達不斷啜泣，畫面相當感人，兩人也15日將順利回家。

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關鍵字：失智症,泰國,昆明,失蹤婦人,東南亞要聞

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