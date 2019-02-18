上海女住普吉島酒店床上「有黃金」　酒店：說出去就報警趕人！

大陸中心／綜合報導

和朋友一同出國去度假是再幸福不過的事了。不過，上海一名翟姓女子日前與親友赴泰國普吉島度假，入住心愛度假村酒店（Duangjitt Resort），出門遊玩回來發現酒店送了水果來，床沿竟然有一坨摻雜衛生紙的糞便，另外房內拖鞋和行李廂內的物品都有被移動過的痕跡。她隨即投訴，酒店人員卻要求不得聲張，否則將報警趕人。

▲入住心愛酒店驚見床沿有一坨屎。（圖／翻攝看看新聞截圖，下同）

據了解，上海翟女士在11日至16日與親友前往泰國旅遊，並下榻普吉島的心愛度假村酒店（Duangjitt Resort），而就在13日回到房間時，竟驚見床沿有一坨屎。她隨即與酒店進行交涉，部門負責人在看完走廊監控後表示，根據刷門卡記錄，只有翟女士自家人和酒店工作人員進出過，而並沒有查看無刷卡記錄時段的監控。

酒店人員還表示，這些糞便可能是翟女士的孩子不小心留下的。不過，翟女士否認並強調，「首先兒童因為進食原因，糞便形態沒有那麼堅硬，再來，該房間是她父母居住的房間，但父母從未負責給孩子換尿布，因此孩子不可能在老人的房間裡排泄」。

翟女士隨後也向泰國警方報警，警方前來了解情況，但根本沒有進入房間查看，也只是看了刷門卡記錄相關的監控稱沒有發現異常。警察建議翟女士繼續和酒店協商解決，檢查一下行李如果有東西遭竊可以再找警方。

此外，酒店的櫃檯負責人則表示，只能協助更換相隔較遠的同級別的房間，其他的一概不知，有待主管處理，還要求翟女士歸還房卡，並威脅她如果告訴其他客人，將會報警趕人。

翟女士也在第一時間聯繫了途牛旅遊網的客服表示，希望酒店作出賠償或補償，途牛客服在聯繫酒店後，稱酒店不同意她的要求，並繼續推責說是孩子弄的。就在翟女士16日無奈返國時，再次催促客服協助解決此事。客服表示，已經由相關經理來著手處理，而週六是泰國的休息日，要等到下週一（18日）再進行溝通。