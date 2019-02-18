　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

上海女住普吉島酒店床上「有黃金」　酒店：說出去就報警趕人！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

大陸中心／綜合報導

和朋友一同出國去度假是再幸福不過的事了。不過，上海一名翟姓女子日前與親友赴泰國普吉島度假，入住心愛度假村酒店（Duangjitt Resort），出門遊玩回來發現酒店送了水果來，床沿竟然有一坨摻雜衛生紙的糞便，另外房內拖鞋和行李廂內的物品都有被移動過的痕跡。她隨即投訴，酒店人員卻要求不得聲張，否則將報警趕人。

▲入住心愛酒店驚見床沿有一坨屎。（圖／翻攝看看新聞截圖）

▲入住心愛酒店驚見床沿有一坨屎。（圖／翻攝看看新聞截圖，下同）

據了解，上海翟女士在11日至16日與親友前往泰國旅遊，並下榻普吉島的心愛度假村酒店（Duangjitt Resort），而就在13日回到房間時，竟驚見床沿有一坨屎。她隨即與酒店進行交涉，部門負責人在看完走廊監控後表示，根據刷門卡記錄，只有翟女士自家人和酒店工作人員進出過，而並沒有查看無刷卡記錄時段的監控。

酒店人員還表示，這些糞便可能是翟女士的孩子不小心留下的。不過，翟女士否認並強調，「首先兒童因為進食原因，糞便形態沒有那麼堅硬，再來，該房間是她父母居住的房間，但父母從未負責給孩子換尿布，因此孩子不可能在老人的房間裡排泄」。

▲▼入住心愛酒店驚見床沿有一坨屎。（圖／翻攝看看新聞截圖）

翟女士隨後也向泰國警方報警，警方前來了解情況，但根本沒有進入房間查看，也只是看了刷門卡記錄相關的監控稱沒有發現異常。警察建議翟女士繼續和酒店協商解決，檢查一下行李如果有東西遭竊可以再找警方。

此外，酒店的櫃檯負責人則表示，只能協助更換相隔較遠的同級別的房間，其他的一概不知，有待主管處理，還要求翟女士歸還房卡，並威脅她如果告訴其他客人，將會報警趕人。

▲▼入住心愛酒店驚見床沿有一坨屎。（圖／翻攝看看新聞截圖）

翟女士也在第一時間聯繫了途牛旅遊網的客服表示，希望酒店作出賠償或補償，途牛客服在聯繫酒店後，稱酒店不同意她的要求，並繼續推責說是孩子弄的。就在翟女士16日無奈返國時，再次催促客服協助解決此事。客服表示，已經由相關經理來著手處理，而週六是泰國的休息日，要等到下週一（18日）再進行溝通。

▲▼入住心愛酒店驚見床沿有一坨屎。（圖／翻攝看看新聞截圖）

ET快訊
南韓歐巴台灣捷運初體驗狂喊：太厲害　4特色讓他驚呆
吃蛤蜊沒挑殼！男友臭臉嗆：妳閨蜜比較貼心「分手吧」
情人節收5萬元名戒…她不信發胖硬塞卡住！崩潰花30萬鋸斷

關鍵字：普吉島酒店,Duangjitt Resort,上海遊客,糞便,東南亞要聞,東南亞華聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

談兩岸交流　洪秀柱酸蔡英文「不懂、不做、搞破壞」

普洱茶台北飄香　雲南邀兩岸「十萬青年同飲中華茶」

發狠吵司機　無影腳「胸膛飛踢」中年男噴出癱坐階梯上

上海女住普吉島酒店床上「有黃金」　酒店：說出去就報警趕人！

大陸汽車1月銷量衰退17%　跌幅7年來最大

影／想找刺激！已婚噁男高鐵「狂頂」女客大腿：她太性感…

男騎士單手翹腳耍帥！　下秒「飛出衝撞圍牆」手腳都斷

春節後首打虎　大陸菸草副局長落馬

美好置業董事劉道明：中國人沒房基本上找不到媳婦　啥時買都不晚

香港迪士尼迎670萬人次仍虧2.2億！打造亞洲「漫威超級宇宙」

他養10億蟑螂大軍吃50噸廚餘　1天餵5餐..還設三重關卡防越獄

假人頭3樓墜下員工嚇哭腿軟！　落地「蹦」一聲網笑壞：太地獄了

《逆戰》兄弟重逢！謝霆鋒狂奔喊「萬飛～」　周杰倫1句話嗆到他結凍

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

胡彥斌坐台下..　林俊傑現CUE《你要的全拿走》

周杰倫用香蕉彈出《青花瓷》　謝霆鋒為挑戰他竟拿出鳳梨！

4小時一路錘！隊友超怕「滾下山」　挑戰真人版《鐵鎚爬山》有夠難爬

陌生男問「祖先哪來的？」逼下跪　80歲阿嬤遭狠毆2分鐘破頭斷腿

女兒結婚1年多未懷孕！調身體後有喜 媽得知後反應超High...爸撇頭偷拭淚

跨國爺孫戀苗栗完婚「百人獻花」 家人不認同...許常德：不用急

談兩岸交流　洪秀柱酸蔡英文「不懂、不做、搞破壞」

普洱茶台北飄香　雲南邀兩岸「十萬青年同飲中華茶」

發狠吵司機　無影腳「胸膛飛踢」中年男噴出癱坐階梯上

上海女住普吉島酒店床上「有黃金」　酒店：說出去就報警趕人！

大陸汽車1月銷量衰退17%　跌幅7年來最大

影／想找刺激！已婚噁男高鐵「狂頂」女客大腿：她太性感…

男騎士單手翹腳耍帥！　下秒「飛出衝撞圍牆」手腳都斷

春節後首打虎　大陸菸草副局長落馬

美好置業董事劉道明：中國人沒房基本上找不到媳婦　啥時買都不晚

香港迪士尼迎670萬人次仍虧2.2億！打造亞洲「漫威超級宇宙」

HBL／田本玉、陳定杰師徒對決　高苑輕取光復

廖天隆遺書點名「會找你泡茶」　網路名人｢小商人｣發文自清

內褲一脫！長腿妹躺床「甜喚勾引」　老公緊盯打電動…6千網暴動：我來

載到醉女「夜遊6小時」　車資1.5萬只給4千...運將累垮暈倒

王金平預告元宵發紅包　自嘲「自帶光環」不用提燈籠也能找到

趕搭公車穿越馬路　7旬兄妹遭9旬翁開車撞飛「1死1重傷」

啄保育員屁股催飯！國王企鵝看到冰魚鄙視撇頭　挑食只愛它

取笑湯神睡著才被他投進　柯瑞砸地背扣彌補灌籃滑倒糗事

年後甩肉這樣吃！曾之喬：少吃水果、把粗澱粉當作配菜

寵物店小白狗天天吃把費　散步直奔肉肉區「咬了就跑」

沒跳陣頭被神轎班團源嘲笑　他狠撂4人持電擊棒圍毆報復

大陸熱門新聞

「鋼鐵人爸」登場！女兒騙子變偶..

下雪還用敞篷車迎娶　新娘臭臉了

保留「中華民國」 陸學者談兩制..

女大生跳樓逃性侵！淫狼「開車輾..

臨盆才驚覺懷孕　女堅稱還是處女

閨蜜前男友強擄上車！她隔窗唇語..

過年拜祖先墳墓垮掉　全家1死3..

「隧道打冰人」拼命工作守護乘客

男友只顧打電動　她穿內衣放火殉..

罰寫惡夢掰　寫字機器人年後狂銷

女兒的倉鼠安檢被攔　父抓起摔地

「從小喝到大」神奇椰汁遭撤廣告..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

港鐵「初戀女友」照瘋傳！20歲..

更多熱門

相關新聞

失智媽找兒子　狂走640公里到大陸

泰國清萊的一名59歲的婦人患有阿茲海默症，某天她想要出門去找兒子，但沒想到迷了路，就這樣漫無目的地到處晃，沒想到一走就是8個月，最後居然跨過邊界，在中國大陸昆明被發現，幸好當局已經順利協助婦人找到家人，經過8個月的流浪之後，終於可以回家了。

24歲女練瑜珈墜樓　詭異掛鐵網亡

金正恩親信探路越南三星手機廠

綁架索1300萬贖金　16嫌落網：拍好看點

麻六甲海峽「黑暗傳說」　船隻、飛機都在這離奇失蹤

讀者迴響

發燒話題

橋本有菜 華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 肉圓惡爸 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

台中嬤過世留下包裹　台中孫一開超催淚

許維恩3段情　楊明學癌逝15年最痛

女大生人工昏迷4天　突然當媽超傻眼

BY2宣布改名！粉絲懵了：好大眾

搭火車心軟讓座！一句話讓她理智斷線

即／台南新化酒駕3連撞！1歲半男童慘死

罷免韓國瑜？潘恆旭：高雄人不捨

林俊傑「夜店妹趁合照偷親PO網」

他問「戴髮捲出門心態」　網解惑卻戰翻

賓利遭爆撞　CEO車主再轟：不用打悲情牌

火山噴發台北變新龐貝？地震學家驚呆

他狂奔廟求姻緣！濟公嚇到抖退駕

「鋼鐵人爸」登場！女兒騙子變偶像

妮妮被唸碗裡還有菜　一句話讓爸道歉

帶阿嬤刮刮樂！孝順兄弟這舉動　店員暖哭

更多

最夯影音

更多

他養10億蟑螂大軍吃50噸廚餘　1天餵5餐..還設三重關卡防越獄

假人頭3樓墜下員工嚇哭腿軟！　落地「蹦」一聲網笑壞：太地獄了

《逆戰》兄弟重逢！謝霆鋒狂奔喊「萬飛～」　周杰倫1句話嗆到他結凍

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

胡彥斌坐台下..　林俊傑現CUE《你要的全拿走》

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面