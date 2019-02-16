華為跟著韓總發大財 崛江店盛大開幕

▲華為跟著韓總發大財，高雄品牌服務體驗店開幕。（圖／記者邱倢芯攝）



記者邱倢芯／高雄報導

高雄市長韓國瑜在當選後，許多企業都湧進了高雄設廠、展店；手機廠商華為自然也不會放過此次發大財的機會，其品牌服務體驗店今（16）日於高雄新崛江商圈盛大開幕。

華為技術台灣總代理訊崴技術總經理雍海表示，祝高雄發大財；華為也特別於高雄新崛江商圈展店，鎖定南台灣年輕人風潮聚集地的商機。

▲▼華為鎖定南台灣年輕人風潮聚集地的商機，在崛江商圈中開設品牌服務體驗店；開幕首日店門口擠滿的消費者。（圖／記者邱倢芯攝）

據了解，華為高雄崛江店是目前全台灣最大的品牌服務體驗店，是為結合客戶服務中心與品牌的體驗店，可提供消費者華為產品體驗與完善的售後服務，店內規劃體驗銷售區、維修服務區、產品諮詢區與多元展演區等四大體驗空間。

華為品牌服務體驗店占地約150評，店內以藝廊概念為設計主軸的展演空間，可容納超過50人，打造更舒適明亮的服務場域。

此外，為了感謝消費者的支持，華為崛江店開幕日，特別還舉辦了「888元新春感恩福袋」與「花粉感恩回饋千元好禮免費送」二大排隊禮。也因此，今日崛江店開幕前，店前已排了800多位民眾，陣仗完全不輸1月時微風南山體驗店開幕的人潮。

據悉，第一名的排隊民眾在開幕當天凌晨12點就到崛江店門口等待，華為也特別為第一名的排隊民眾準備了特別的排隊禮—華為8 吋平版HUAWEI MediaPad T3，展現華為的滿滿誠意。

▲▼華為高雄品牌服務體驗店開幕，排隊第一名民眾凌晨12點就來排隊，獲贈華為8 吋平版HUAWEI MediaPad T3。（圖／記者邱倢芯攝）

不過，現今手機市場已經進入緩慢成長的階段，華為依然有信心一次在南台灣開展了品牌服務體驗店；對此，雍海也指出，雖然這個行業大家都說開始進入了冬天，不過華為還是紅紅火火、沒有冬天，且預計今年還是會有大幅的成長。