雲端最前線／一日公務員竟含冤入獄　王隆昌親上火線爭清白

▲王隆昌在《雲端最前線》，說明自己受冤。（圖／翻攝《雲端最前線》）

記者吳銘峯／台北報導

台北科技大學前教授王隆昌，2003年任職於土木與防災研究所教授，臨時遞補受聘為南港展覽館工程案17位評審委員之1，參與1次評選廠商的會議，當了1日的公務員，結果法院就因汙點證人的供詞，將他以貪汙罪判刑7年8月定讞。他18日在《ETtoday新聞雲》直播節目《雲端最前線》中，說明本案僅因汙點證人供詞就定罪，實在是最離奇的冤案。

王隆昌於2003年臨時遞補受聘為南港展覽館工程案17位評審委員之1，只參與1次評選會議，2004年最終評委決議由力拓營造公司得標。但2008年特偵組調查後，認定力拓公司向前總統夫人吳淑珍行賄，使力拓公司輾轉從前內政部長余政憲取得評委名單，力拓公司之後再向王隆昌等7名評委行賄。

檢調單位沒有扣到帳冊、沒有監聽譯文，沒有查到客觀可證明的見面或其他聯絡紀錄，僅依照僅憑力拓董事長特助黃維安轉為汙點證人後的供詞，證稱多次與王隆昌見面，並行賄120萬元。儘管證詞漏洞百出，甚至檢察官引導證人說詞，但法院仍將王判刑7年8月定讞。

王隆昌18日在《雲端最前線》中表示，他可以用他的列祖列宗發誓，「我不認識這個人，我沒見過他。」「在我死之前，任何時間，有任何人可以證實我見過他、我認識他，我願意把我所有家產充公，並接受最嚴厲的批判、最嚴厲的處分，我願意馬上槍斃我！」

王隆昌在鏡頭前落淚，說自己一輩子都在學校，為社會、國家培養了許多菁英人才，但「清白是可以這樣粗糙被指控的嗎？」

▼講到激動處，王隆昌當場落淚。（圖／翻攝《雲端最前線》）

王隆昌表示，汙點證人證詞前後反覆，如何認識王隆昌？行賄的時間？地點？證詞都不斷更換，要檢方一再「提醒」，才一路跟著檢方提醒而改變說詞。王隆昌說，「我錯就錯在這裡，我認為警察是抓壞人的，是要幫助我們的。」我跟檢察官說證人講的是錯的，檢察官就因此提醒證人，變更說詞。

王隆昌案充滿疑點，監察院於2013年建請檢察總長提出非常上訴，當時檢察總長顏大和也認為本案有問題，2015年5月間提出非常上訴，沒想到案件進入最高法院後，最高法院隨即在6月份，駁回非常上訴。王隆昌說，希望新任檢察總長江惠民再提出非常上訴，讓法院開啟再審程序，還他真相，還他清白。

