「一場會議」成人生最大敗筆　王隆昌喊冤哽咽：不想再為國家做事

▲ 王隆昌 。（圖／民間司法改革基金會授權使用）

記者張嘉晏／綜合報導

台北科技大學土木與防災研究所前教授王隆昌，2003年被選為南港展覽館工程案評審委員之一，決議由力拓營造公司得標。但2008年檢調單位查出力拓向前總統夫人吳淑珍行賄，並依汙點證人證詞，認定王隆昌收賄120萬元，因此判刑7年8月定讞。王隆昌出獄後喊冤，說自己「死不瞑目」，15日到最高檢察署陳情，要求檢察總長提出非常上訴。

據了解，檢調單位沒有扣到帳冊、沒有監聽譯文等紀錄，僅憑力拓董事長特助黃維安轉為汙點證人後的供詞，稱多次和王隆昌會面，行賄120萬，法院就判王7年8個月定讞。王隆昌於2013年9月入獄，服刑4年半後假釋出獄。民間司法改革會認為王隆昌確實受到冤屈，提出6大疑點，本月15日為他向檢察總長陳情，要求提出非常上訴。

▲王隆昌（持麥克風者）與民間司改會到最高檢察署，要求提出非常上訴。（圖／記者吳銘峯攝）

民間司法改革基金會日前貼出一支名為「一位被真相死當的大學教授」，王隆昌紅著眼眶在影片中提到，「我不想再做研究了，我也不想再為這個國家做什麼事了，不值得。」他表示如果自己對金錢有比較高的興趣，就不會選擇在學校工作了，「那個年代學工程最嚮往的就是榮工處」，自己原本已經確定要去工作了，卻受到台北工專之邀，希望他留下來當助教，並保證會讓他繼續進修，直到現在從沒離開過教育崗位。

王隆昌說自己對司法真的很陌生，「從頭到尾我就去開了一個會，就變成我人生最大的敗筆。」司改會冤案救援組召集人林俊宏律師則表示，這個案子就是「過度依賴證人的冤錯案」；前大法官許玉秀也說，關於汙點證人的證詞，光是「見面次數就有4個版本、見面做什麼就有5個版本」，對方證詞卻一路過關，替自己換到緩起訴。

▲前大法官許玉秀（左）聲援王隆昌（麥克風者）。（圖／記者吳銘峯攝）

王隆昌表示，自己怎麼樣都洗不清了，不知該如何面對自己的學生；從一開始的「冤」到後來的「恨」，讓他曾經想以死明志。他表示，雖然程序上已經離開學校，但是系上的研究室還為他保留著，偶然見到自己的名牌還掛在門上，心裡相當感動。

王隆昌說道，入獄前國家公共建設的政策是他的研究方向，但是因為冤獄全都中斷了，「如果有平反的一天，我當然很驕傲地回到我自己的母校復職，在還我清白下我會辦退休，因為我已經沒有心再幫這個國家社會做事。」老人家在天之靈他也會去告慰，自己沒有做錯事。

▲ 王隆昌研究室還被保留著 。（圖／民間司法改革基金會授權使用）

王隆昌於2003年任職台北科技大學土木與防災研究所教授，臨時遞補受聘為南港展覽館工程案17位評審委員之1，參與1次評選建造南港展覽館廠商的會議，2004年最終評委決議由力拓營造公司得標。但2008年特偵組調查後，認定力拓公司向前總統夫人吳淑珍行賄，使力拓公司輾轉從前內政部長余政憲取得評委名單，力拓公司之後再向王隆昌等7名評委行賄。

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