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國號可保留「中華民國」　陸學者談兩制台灣方案

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▲▼ 習近平2日發表《告台灣同胞書》40週年談話。（圖／路透）

▲ 習近平在《告台灣同胞書》40週年紀念活動發表談話。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

大陸國家主席習近平今年1月在《告台灣同胞書》40周年紀念會上提及「探索兩制台灣方案」，大陸涉台學者直言，兩制台灣方案的政治協商，一定是解決問題的過程，像大陸過去在內部協商時，還曾進一步討論到「國號問題」，當時甚至有「中華人民共和國（中華民國）」之說。

大陸全國台灣研究會副會長、廈門大學台灣研究院講座教授汪毅夫在接受香港《中評社》專訪時做出上述表示。他指出，習近平提出的政治協商倡議，像極1948年中共中央《紀念五一勞動節口號》倡議「各民主黨派、各人民團體、各社會賢達迅速召開政治協商會議，討論並實現召集人民代表會議，成立民主聯合政府」。

他提到，當年各民主黨派、人民團體和民主人士踴躍響應號召，達成了新政協的召開，在新政協籌備會上，「台灣民主自治同盟」被確定為參加新政協的14個黨派單位之一。由於當時，兩岸關係已經發生狀況、發生問題，台灣民主自治同盟首席代表謝雪紅便向新政協提交了「處理台灣問題的5點意見」。

汪毅夫表示，當時在新政協，「什麼問題、什麼意見都可以談」，像是國號，出現了「中華人民共和國（中華民國）」的說法，在此論述上，又有人討論「應該保留」、「可以暫時保留」和「不必保留」中華民國4字的意見，大家各抒已見，暢所欲言。

他認為，政治協商是一個解決問題的過程、也是一個「團結一切可以團結的人」的過程。台灣問題是中國內戰遺留的問題，不存在主權和領土再造的問題；台灣問題還包含歷史上由於民族弱亂導致的，台灣同胞的特殊歷史遭遇和特殊心態的問題。

汪毅夫強調，如同當年擁護「五一口號」是新政協的共同政治基礎一樣，「堅持九二共識、反對台獨」的共同政治基礎是兩岸政治協商的基礎，不承認「九二共識」和自稱為主張「台獨」的政治工作者之流，當然是自外於兩岸政治協商的孤家寡人，終將留名於歷史的恥辱簿。    

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關鍵字：兩制台灣,中華民國,國號,汪毅夫

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