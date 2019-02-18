男被控冒警白嫖...一句「我是工程師」大逆轉　求償700萬被駁回

▲工程師被控自稱警察身分想白嫖。（圖／示意圖／CFP）

突發中心／台北報導

一名梁姓男子被女網友控訴，約定以1小時2000 元的代價進行性交易，但後來因不想支付援交費用，竟心生歹念，佯稱具警察身分，若不乖乖配合，就回警察局做筆錄，藉此強制性交得逞。新北地院一審判梁男有期徒刑3年4月，不過，高等法院在行車紀錄器所錄製的對話內容中發現，他在途中曾表示是「朝九晚五的工程師」，改判無罪。後來，梁男求償700萬元，而台北地院審理後認為他未提供錄音檔記憶卡供查證，且無完整對話內容，駁回判決。

當時高院當庭勘驗梁男提出的行車紀錄器，發現他有提過自己是「一般工程師朝九晚五」，加上當天與梁男擦身而過的一位巡邏警員出庭時也說，「在路上巡邏有非穿著警察制服的人向我打招呼情形，並不常見，他有無向打招呼稱學長之事，沒有印象」。

另外，旅館監視器畫面也顯示，一位員警與梁男和女網友擦肩而過時，沒有交談也沒有打招呼，因此女網友指訴梁男冒充警員身份要脅進行性行為，實難遽信。最後，高院認為原審未詳細斟酌梁男辯解，直接以女網友證詞中不利他的部分及所提出證據，遽指他涉有強制性交犯行，而予以論罪科刑，尚有未合，且他上訴意旨否認犯罪，指摘原判決不當，非無理由，自應由本院將原判決予以撤銷改判，做出無罪諭知。

梁男後來也對女網友連帶求償700萬元，但北院認為他未提供記憶卡供查證，或譯出完整前後文供對照，因此駁回請求，可上訴。

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