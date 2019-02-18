全台第一爛古蹟如廢墟！　「草山御賓館」搶修計畫啟動

▲草山御賓館荒廢近20年，如今雜草叢生。（圖／翻攝自Google Map）



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位於陽明山中山樓旁的「草山御賓館」為台北市定古蹟，是日治時期為了接待裕仁皇太子來台而興建的建築，內有洋館與和館。台北市文化局兩年前到該地會勘，發現建築物外觀嚴重毀損剝落，內部也殘破不堪，甚至宛如廢墟，已不如當初，如今，終於正式啟動修復。

根據內政部營建署指出，「草山御賓館」為政府高層御用賓館，民國54年成為前考試院院長孫科官邸，至86年孫家後人搬離後閒置至今，於87年被指定為直轄市定古蹟，但因為88年921大地震及長年受硫磺霧氣侵蝕影響，造成建築物嚴重倒塌、屋頂破損。

據了解，館內有孫科當年居住時的個人衣物、書信和老相片等，也有國父的建國大綱等珍貴文物，但因無人維護，放任腐朽。

▲草山御賓館是西元1923年為迎接當時的日本裕仁皇太子所建，又被稱為「太子亭仔」 。（圖／翻攝自文化部網站）



對此，台北市政府文化局於107年6月4日核定「台北市定古蹟草山御賓館緊急搶修計畫」，總經費956萬元，工程內容包含建築物本體清理、緊急加固、遺構調查與分類保存、搭設保護鋼棚架及影像記錄和整理等工作。

本工程規劃設計由卓銀永建築師事務所辦理，工程標案則於107年12月26日決標，承攬廠商為棟泰營造有限公司，決標金額為新台幣737萬元，在108年2月14日開工，於108年11月1日完工。

內政部營建署希望透過本次緊急搶修工程，有效控制破壞因子，減緩建物破壞速度，爭取再啟動文化資產修復程序的時間，並藉由第二期修復及再利用工程，復原這座「以裕仁皇太子台灣行啟所需唯一新造的建築物」，讓其風華再現，並展現政府於實現古蹟保存與再利用之具體成果。

▲草山御賓館工址位置圖，搶修工程預定108年底完工 。（圖／翻攝自文化部網站）