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撫寧段長城城磚被盜「60公尺牆全毀」　警發「19萬懸賞」求線索

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▲▼北京箭扣野長城、野長城修繕。（圖／記者曾俊豪攝）

▲正在修繕野長城的工人，非本新聞中遭竊長城段。（圖／記者曾俊豪攝）

大陸中心／綜合報導

自2018年底開始，河北省秦皇島市撫寧段長城城磚陸續被盜，小偷還撬壞60多公尺城牆。為了找到犯人，追回古物「城磚」，撫寧警方發出公告，懸賞5萬人民幣（約19萬元新台幣）尋求線索，要拚盡全力找到嫌犯，追究法律責任。

綜合陸媒報導，自2018年11月8日至18日這段時間，大新砦鎮程家溝段（青龍縣羅漢洞段）明代古長城被破壞，共有60多公尺城磚被撬壞，初步估計有幾十塊長城磚被盜走。明代長城城磚被盜事件爆發，政府各級機關非常重視，因此警方開始蒐集線索，並將對破案有功的線索提供人頒發5萬元（人民幣，下同）獎金。

▲▼北京箭扣野長城、野長城修繕。（圖／記者曾俊豪攝）

▲長城歷史久遠，不少受損區段都在進行修繕。（圖／記者曾俊豪攝）

撫寧警方指出，為偵破案件，對提供有價值線索，並抓獲該案嫌疑人的「舉報者」，公安機關將給予5萬元的獎勵，並為舉報人保密；對於包庇、窩贓、知情不報者，也將依法追究其法律責任。

撫寧縣現在隸屬河北省秦皇島市管轄，明朝時為京師永平府轄區。撫寧縣境內所轄長城，長約140公里，此處長城多為明代建造，歷經風吹雨淋，以古老的雄姿屹立數個世紀，部分坍塌嚴重的長城，近期已相繼展開修復工程。但珍貴的歷史文物卻被小偷盜走，警方將全力追緝竊賊到案。

▼萬里長城。（圖／CFP）

▲▼萬里長城。（圖／CFP）

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