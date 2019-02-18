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台灣漁船「俊榮號」引擎室爆炸...南大西洋起火！5菲籍漁工失蹤

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▲▼台灣籍遠洋魷釣船「俊榮」號（JUN RONG）在南大西洋作業時起火，64人獲救。（圖／翻攝自icndiario

▲俊榮號（JUN RONG）在南大西洋作業時起火，64人獲救。（圖／翻攝自icndiario）

記者錢玉紘／綜合報導

台灣籍遠洋魷釣船「俊榮」號（JUN RONG）在11日於南大西洋福克蘭群島（Malvinas Islands）海域作業時，意外起火燃燒，船上的69名船員中，有64人獲救，皆已送往安全地點並接受治療，另外5名菲律賓籍的漁工失蹤，整艘船幾乎是全毀。

烏拉圭媒體「ecos」報導，俊榮號載了69名工作人員，爆炸發生後，烏拉圭的2搜漁船以及一搜海軍船隻也投入救援，目前有64人獲救，並登上另一艘台灣漁船「日大益號」，回到烏拉圭首都蒙特維多（Montevideo）的港口，這些獲救的漁工包含28名印尼籍、17名菲律賓籍、9名越南籍、5名緬甸籍、4名台灣籍和1名中國籍。

據了解，「俊榮號」起火的原因可能是引擎室發生爆炸，船主在意外發生後，立即聯繫「日大益號」，並決定將倖存者暫送到蒙特維多，部分船員有輕微燙傷，已經接受醫院治療，但目前仍有5名菲律賓籍的漁工失蹤，很可能是因為來不及逃離起火的船隻，存活機率低。

過去台灣籍遠洋魷釣船也曾發生過意外，2011年4月29日，「來慶」號在大西洋西南方的海域作業時，發生氣爆，造成台灣級的輪機長以及2名外籍漁工罹難，另外還有4名外籍漁工失蹤、18人受傷。2015年2月26日，「祥富春」號在阿根廷東南部外海失聯，49人失蹤，搜尋1個月後，至今依舊毫無音訊。

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關鍵字：俊榮號,漁工,南大西洋,烏拉圭

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