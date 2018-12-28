　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／四川男子南美打工16年失聯　流浪影片曝光父欲萬里尋子

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者馬叔安／台北報導

四川沐川縣男子萬永福22年前去南美打工後，因迷路留在當地，之後輾轉到各地打工，今年中秋節前發訊息回家說自己出事了之後與家裡失去聯繫。今年4月網路上曾傳出一段路人和萬男對話的影片，當時他說自己已經在馬路上睡了1年，如今他的父親希望能親自出國尋子。

《紅星新聞》指出，萬永福在2002年畢業後，隨著漁業公司出海打漁，船在烏拉圭停靠之後，他下船遊玩迷路，沒有趕上船，1年多後才和家裡取得聯繫，也因年輕不懂事，沒有向使館求助，後來輾轉到了巴西打工，先後往家裡寄過3次錢，中間只回過1次家。

▲萬永福家人。（圖／翻攝自《紅星新聞》微信公眾號）

▲萬永福家人。（圖／翻攝自《紅星新聞》微信公眾號）

根據見過萬永福的人說，他在巴西的冬天沿街乞討，之所以沒有回家，是因為覺得自己來了十幾年，沒賺到錢也沒結婚，因此沒臉回去，他被工作的地方開除，開過雜貨舖，但後來還是把錢都花光了。

今年4月曝光的影片中，皮膚黝黑的萬永福穿著骯髒的短袖衣服，講話聲音沙啞，他說自己是因為巴西可以拿到身分證，所以偷渡過來的。他表示自己在馬路上住了快1年了，在當地也沒有親友，也無法和家裡講實話，「像我這個情況講過去他們怎麼能夠接受？」而當地的同鄉會也沒有幫他安排工作，送他回家的說法也沒有了音信。

知道自己兒子的情況後，萬永福的父親萬才亮希望能前往尋子，但家裡條件難以允許，「如果我兒子不回來，在外面有個三長兩短，今後我們兩口子怎麼辦？」萬才亮說，「如果可以把我兒子帶回來，三萬、五萬我都認。我沒有錢，舉家去借、去貸款都認賬。」

▲萬家的房子。（圖／翻攝自《紅星新聞》微信公眾號）

▲萬家的房子。（圖／翻攝自《紅星新聞》微信公眾號）

ET快訊
性侵建築系女學生2次！渣男還分屍亂丟　女友一旁全程看
為國家發展慰留賴清德！蔡英文：他是名好投手

關鍵字：萬永福,巴西,烏拉圭,沐川

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

21歲女大生癡迷AV！收藏品不輸宅男...連女優DNA都有

美擬用行政令阻擋華為　宋國友：需要因果關係

港珠澳大橋、北斗三號、中歐列班及進博會　中國2018年重大成就

霧霾飄到韓國？　陸環境部：首爾污染源起於本地排放

「我哥還在車上」　霸門弟堵車門被拘留5天

權健風波燃燒！京東、蘇寧全面下架　阿里巴巴：等待調查結果

影／四川男子南美打工16年失聯　流浪影片曝光父欲萬里尋子

道路「限高架」成死神鐮刀　雙層巴士上層毀了1死8傷

人妻怒賞腥夫巴掌！淡定小三「薄紗躺床」滑手機　美腿春光全洩

北方清潔取暖率達46%　北京已達到基本無煤化

只剩她能救...岳母拒絕捐腎給妻子　女婿崩潰下跪！痛哭到暈厥抽搐

范瑋琪曾是英文補習班老師！　這樣教飛翔學單字...網讚：超厲害

街訪韓國人對於台灣的印象？　打工高中生：有點鄉下的感覺

父喊「收攤了」度咕萌孩秒醒　網笑：把拔笑聲超魔性XD

妻疑老公偷吃開VOLVO尾隨　竟意外「2輪側站」疊上BMW

聖誕節抽中「超豪華」禮物　開箱後傻眼...網：這台很貴ㄟ

弟弟抽到最大盒禮物好開心！　拆開見「白色棒狀物」秒假哭

賴解孵承受極大壓力　Ella哭著：老公，對不起！

林依晨新戲曝光！隔5年再拍古裝　 男主角是《微微一笑》的他

Angelababy不彎腰「助理蹲地幫脫鞋襪」　網PO證據照開戰！

21歲女大生癡迷AV！收藏品不輸宅男...連女優DNA都有

美擬用行政令阻擋華為　宋國友：需要因果關係

港珠澳大橋、北斗三號、中歐列班及進博會　中國2018年重大成就

霧霾飄到韓國？　陸環境部：首爾污染源起於本地排放

「我哥還在車上」　霸門弟堵車門被拘留5天

權健風波燃燒！京東、蘇寧全面下架　阿里巴巴：等待調查結果

影／四川男子南美打工16年失聯　流浪影片曝光父欲萬里尋子

道路「限高架」成死神鐮刀　雙層巴士上層毀了1死8傷

人妻怒賞腥夫巴掌！淡定小三「薄紗躺床」滑手機　美腿春光全洩

北方清潔取暖率達46%　北京已達到基本無煤化

搶先規劃2019兒童節連假 卡位日本櫻花季

赴大陸旅遊持續成長　五福「福迎新春」祭好禮

2018金質旅遊獎掛保證！朝聖北京、加拿大追極光必跟行程

如何消毒機艙座位？登機先擦酒精棉片30秒後才可觸摸

蘇貞昌當行政院長時　陳水扁：2度入府要求換掉蔡英文

HBL／巧固球轉籃球　陳珀瑞高三初嚐8強滋味

藝大、設計系「外套蓋頭+彆扭睡教室」引共鳴　淚喊：不敢沾床

少女不捨父親吸毒　當警面前交出吸食器

歐洲央行：2019年全球經濟將趨緩 物價上漲

聯華神通董座苗豐強辭任華邦電董事　焦佑鈞：感謝傳承

屁孩「馬路大字跳」惡意嚇車！　看阿伯抖一下險摔...回頭狂笑

大陸熱門新聞

岳母拒絕捐腎救妻　女婿哭到暈倒..

人妻捉姦　淡定小三薄紗躺床滑手..

陸國防部：台以武拒統死路一條

逼親妹妹脫衣亂倫　狼兄關38個..

實驗室30桶鎂粉！遇難學生曾舉..

罹罕見癌症暴瘦　正妹：不治就器..

人妻懷了小王的種　綠帽夫痛哭：..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

中美建交40周年　一句話點破雙..

廈門加碼惠台　推台商台胞服務年

36歲「天山童姥」少女肉身爆紅

殺人割喉　福建公車挾持案增至8..

俾路支解放軍指揮官等6人　死於..

川普擬封殺華為　陸外交部這樣說

更多熱門

相關新聞

連吞百威漢堡王 他掌控價值3000億食品帝國

79歲的豪爾赫．保羅．雷曼是個私募併購大鰐，他是全球食品飲料行業的隱形霸主，根據《富比士》雜誌2018全球富豪排行榜顯示，雷曼以個人資產淨值274億美元位列第29位，在巴西甚至是南美洲都高居榜首。

巴西53名警察受毒販賄賂　占同部隊1成

變態男女殺人做成餡餅　拿去路邊賣

不能錯過的15件科學、環保大事

巴西靈療師涉性侵300女　通緝後主動投案

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

大飛「她說好」求婚影片曝光！

IG深夜詭異更新　被全球網友嗆爆

漢堡肉驚見密集膿皰！網友全嚇傻：咬5口了

罔腰賣1580元保養品　網撕開包裝：是別家200元商品

翁全身抖動大笑！土地公降駕迎媽祖

假請太多無年終　他6證據打臉老闆

屏東負能量路跑關卡曝光　主辦出大絕

農場驚見35條響尾蛇狂竄　3男嚇歪

小玉發禮物時間一到「0人到場」

他被繼父養大　聖誕節送上收養書

新生兒裝「塑膠袋」悶死　 恐怖夫妻家中藏4嬰屍

她神解析蔡依林MV　30處暗喻看完起雞母皮

男大生騎阿里山看日出　遭逆向遊覽車撞死

女兒爆男師父「姦宿」女學生　目睹赤裸躺床

揭普悠瑪出軌內幕！尤振仲：無法接受超速認定

更多

最夯影音

更多

只剩她能救...岳母拒絕捐腎給妻子　女婿崩潰下跪！痛哭到暈厥抽搐

范瑋琪曾是英文補習班老師！　這樣教飛翔學單字...網讚：超厲害

街訪韓國人對於台灣的印象？　打工高中生：有點鄉下的感覺

父喊「收攤了」度咕萌孩秒醒　網笑：把拔笑聲超魔性XD

妻疑老公偷吃開VOLVO尾隨　竟意外「2輪側站」疊上BMW

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逛逛你喜歡的房子

加入降價立刻通知你，還可以抽iPhone！

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面