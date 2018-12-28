影／四川男子南美打工16年失聯　流浪影片曝光父欲萬里尋子

記者馬叔安／台北報導

四川沐川縣男子萬永福22年前去南美打工後，因迷路留在當地，之後輾轉到各地打工，今年中秋節前發訊息回家說自己出事了之後與家裡失去聯繫。今年4月網路上曾傳出一段路人和萬男對話的影片，當時他說自己已經在馬路上睡了1年，如今他的父親希望能親自出國尋子。

《紅星新聞》指出，萬永福在2002年畢業後，隨著漁業公司出海打漁，船在烏拉圭停靠之後，他下船遊玩迷路，沒有趕上船，1年多後才和家裡取得聯繫，也因年輕不懂事，沒有向使館求助，後來輾轉到了巴西打工，先後往家裡寄過3次錢，中間只回過1次家。

▲萬永福家人。（圖／翻攝自《紅星新聞》微信公眾號）

根據見過萬永福的人說，他在巴西的冬天沿街乞討，之所以沒有回家，是因為覺得自己來了十幾年，沒賺到錢也沒結婚，因此沒臉回去，他被工作的地方開除，開過雜貨舖，但後來還是把錢都花光了。

今年4月曝光的影片中，皮膚黝黑的萬永福穿著骯髒的短袖衣服，講話聲音沙啞，他說自己是因為巴西可以拿到身分證，所以偷渡過來的。他表示自己在馬路上住了快1年了，在當地也沒有親友，也無法和家裡講實話，「像我這個情況講過去他們怎麼能夠接受？」而當地的同鄉會也沒有幫他安排工作，送他回家的說法也沒有了音信。

知道自己兒子的情況後，萬永福的父親萬才亮希望能前往尋子，但家裡條件難以允許，「如果我兒子不回來，在外面有個三長兩短，今後我們兩口子怎麼辦？」萬才亮說，「如果可以把我兒子帶回來，三萬、五萬我都認。我沒有錢，舉家去借、去貸款都認賬。」

▲萬家的房子。（圖／翻攝自《紅星新聞》微信公眾號）