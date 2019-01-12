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影／「鄉村版鹹蛋超人」廢到炸！蓮藕砲彈＋紙板屋...電影導演也說讚

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記者馬叔安／綜合報導

日前大陸一段「鄉村版鹹蛋超人」的影片爆紅，只見幾名青年用紙堆出都市、用蓮藕當作砲彈等克難手法，甚至絕招「激光」也用紅布條代替；雖然道具有點簡陋，但忠實呈現鹹蛋超人的戰鬥、變身等經典情節，不但網友叫好，還紅到日本，連《情書》導演岩井俊二、奧特曼設計師丸山浩、《銀魂》聲優杉田智紛紛點讚！

▲▼大陸鄉村版鹹蛋超人。（圖／中新社）

▲「鄉村版鹹蛋超人」影片畫面，可以找到不少穿幫小細節。（圖／中新社）

影片一開始，3名青年走在鄉間小路，突然一陣「天搖地動」，隨著攝影機的搖擺，全身用厚紙板打造的「怪獸」出現在「紙糊城市」中，隨後，幾名「戰士打扮」的人出現在由黃土牆和以塑膠搭建成的「指揮中心」，隊長一聲令下，一架玩具飛機起飛，開始與「怪獸」纏鬥，機艙內全是用椅子作成的布景。

▲▼大陸鄉村版鹹蛋超人。（圖／中新社）

▲隊員們的「指揮中心」是塑膠椅與土房搭建。（圖／中新社）

隨著飛機不敵「怪獸」攻擊，其中一位戰士掏出玩具造型的「變身器」，搖身一變成為超人，與怪獸展開廝殺，一系列陽春造型的戰鬥場景過後，「鄉村版鹹蛋超人」射出「紅布條激光」，最後獲得勝利。

雖然整部影片道具與場景都相當簡單，但依然引發網友盛讚，「也用心了，比那些幾個億的大製作有誠意」、「就問房子是不是殯儀館買的」、「我要被那兩個藕笑死了哈哈哈哈」、「5毛特效直逼好萊塢」。

▲▼大陸鄉村版鹹蛋超人。（圖／中新社）

▲雖然房子、道具、服裝大多是紙糊的，但可看出攝影者的用心編排。（圖／中新社）

根據《南方都市報》報導，影片中5位演員的名字分別是蔣歡、何振、莫鵬智、沈歡和曾瑞友，都是「95後」。雖然道具看似簡陋，但這個班底並不青澀，主創蔣歡網路帳號「3鍋兒」，早在3年前，就已在短視頻平台走紅，這幾年扮過渾身泥巴的DJ，和朋友們演繹過《倩女幽魂》、《神鵰俠侶》、《仙劍奇俠傳》，知名作品還有「朕的江山」系列、鄉村版飛輪海、維密大秀等。對於作品被《銀魂》聲優杉田智轉發非常興奮。

▲▼日本漫畫《銀魂》聲優杉田智也轉發超爆笑的「鄉村版鹹蛋超人」。（圖／翻攝南方都市報）

▲日本漫畫《銀魂》聲優杉田智也轉發超爆笑的「鄉村版鹹蛋超人」。（圖／翻攝南方都市報）

不僅杉田智，影片傳到日本後還得到《鹹蛋超人》原作設計師丸山浩的轉發推薦。創作電影《情書》的日本導演岩井俊二10日也點讚。岩井俊二在PO文表示，「中國的特攝粉絲自行cos的迪迦奧特曼迷你劇，雖然看起來很傻，但是能感受到他們對特攝的喜愛，這個作品真的超好笑 」。

▲鹹蛋超人劇照。（圖／翻攝自圓谷製作網站）

▲「正版」鹹蛋超人劇照。（圖／翻攝自圓谷製作網站）

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關鍵字：奧特曼,鹹蛋超人,農村

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