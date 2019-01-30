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北投麗禧推浪漫法式雙人餐與經典住房　入住即贈送永生花

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文／時尚家居

（圖／ 北投麗禧溫泉酒店 提供）

以大磺嘴第一道溫泉見證永恆的愛，北投麗禧溫泉酒店於2019年2月14日推出「來麗禧．愛不息」情人節專案，專案價「依舊是你」NT$19,400元，可享有經典住房一夜與價值「我愛你」5,200元雙人套餐，並加贈象徵「永恆之愛」的永生花，在這特殊的日子，傳達無論歲月如何流轉，真愛選擇依舊不變的浪漫情誼。

比浪漫更濃情，僅有兩間的「麗禧套房」加碼推出除上述優惠，更可享有隔天延至下午一點退房、房內免費使用早餐與晚餐時贈有酩悅香檳，寵愛情節真實上演，限量價39,500元。

「我愛你」5,200雙人套餐為擁有二十多年五星飯店法式料理經驗林仁德主廚特為情人節設計而成，以紮實烹飪技術為基底，結合創意，從前菜到甜點，依次詮釋戀愛滋味，完美呈現法式的浪漫與細膩。

（圖／ 北投麗禧溫泉酒店 提供）

兩情相悅「澎湖明蝦、筊白筍、海膽醬汁」四種醬汁微酸、微苦、富含香氣與甜味重現愛戀時的複雜心情；水乳交融熱前湯「北海道干貝、松露、雞肉澄清湯」湯品熬煮逾八小時，外表澄淨，味道濃郁，如同最熾熱的感情隱藏在最平凡的生活中；

（圖／ 北投麗禧溫泉酒店 提供）

伊甸禁果「阿拉斯加黑鱈，海貝集錦，蕃紅花醬汁」鮮嫩黑鱈搭配靈魂伴侶蕃紅花醬，呈現金黃色澤，上層略為焗烤，細密口感有一絲奶香迴盪，如同最療癒的陪伴；主菜有熱情之海「波士頓龍蝦，紫芋麵疙瘩，白蘭地龍蝦醬汁」與枕邊私語「澳洲和牛老饕，帕馬森風味馬鈴薯，牛肉原汁」兩種選擇，龍蝦彈牙鮮活，在舌尖上演繹著熱戀，軟嫩和牛上蓋肉佐上帕馬森風味馬鈴薯的綿密，演繹著溫柔。

（圖／ 北投麗禧溫泉酒店 提供）

特別值得一提的是，主廚在兩種主菜的料理方式皆以較單純的料理方式呈現食材原味，意味著「愛」的主旨是「真」。最後畫龍點睛的是由點心坊副主廚張晏銘特製的天長地久「榛果巧克力脆餅，綜合野莓，濃情巧克力慕斯」，甜中略帶微酸，不膩才能長久，建議食用時從上而下切下，讓巧克力醬細細流出，讓愛戀細水長流。

除情人節一泊二食專案能享用到上述餐點，2月14日至2月17日晚間至歐陸餐廳，亦可選擇情人節特製晚餐！以北投唯一五星餐點寵愛情人，讓真愛天長地久！

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：北投麗禧,浪漫,法式,情人節,永生花,時尚漫旅

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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