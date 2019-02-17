2019台灣燈會開閉幕水上煙火秀　規模不輸國慶煙火

▲2019台灣燈會煙火。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

2019台灣燈會即將在屏東大鵬灣登場，這次燈會除邀請了國內外知名藝文團隊及藝人演出外，在2月19日開幕、3月3日閉幕時將施放海上煙火，屆時配合主燈秀，要讓民眾享受豐富的視覺饗宴。

繼2007年國慶煙火後，這次是大鵬灣第二次施放海上煙火，當年國慶煙火在屏東造成轟動，今年配合台灣燈會規劃施放，再度勾起許多鄉親記憶，不少人引頸期待。

屏東縣長潘孟安指出，這次煙火將在主燈「巨鮪來富」後方600公尺的海域，開幕將施放3分鐘、閉幕6分鐘的煙火秀，預計施放超過1萬1千發以上的各式煙火，平均每分鐘約1200發，近乎國慶煙火的施放規模。搭配今年的煙火搭配主燈秀，在燈光、音樂、水幕交織下，加上海面倒影，將更為壯觀。

屏東縣政府表示，台灣燈會現正舉辦攝影比賽，大鵬灣、東港小鎮及屏東3大燈區都有不同主題及精彩燈飾，民眾拍下美麗影像，踴躍參加比賽，優勝者最高可以獲得3萬元獎金。

2019台灣燈會最新消息及詳情，可至燈會官網(https://2019taiwanlantern.tw/)或是下載燈會APP查詢。

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