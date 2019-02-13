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1罐牛奶=4倍月薪！委內瑞拉1/8童吃不起　全餓到「臉頰凹陷+皮膚乾黃」

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國際中心／綜合報導

南美國家委內瑞拉總統鬧雙胞，造成國家內部情勢混亂，人民的生活更只能用「悲慘」2字來形容，許多人因為左翼領袖馬杜洛（Nicolas Maduro）的拒絕讓步，以及禁止救援物資入國，造成全國有近8分之一的兒童面臨營養不良的狀況，當地小孩每個瘦的只剩下皮包骨，在飢餓當中跟死神搏鬥。

綜合外媒報導，在馬杜洛進行委內瑞拉歷史上最大規模軍演之際，同時也堅定的維持邊境封鎖，阻止人道救援進入國內，讓成千上萬的兒童處於飢餓的狀態中。從外媒釋出的照片可以看到，有小孩被無法找到食物的父母帶到醫院裡救治，除了看起來營養不良之外，薄薄的皮膚包裹著骨頭，身上完全沒有半點肉。

對於這種現象的增加，專家警告，委內瑞拉全國裡約有8分之一的兒童，目前正面臨營養不良的危機當中。由於驚人的惡性通貨膨脹，一罐給新生兒喝的牛奶要價高達70000玻利瓦爾（約9塊台幣），為當地人每月最低工資的4倍。

儘管擁有世界上最大的石油儲存量，委內瑞拉在已去世的前總統查韋斯（Hugo Chavez）長達20年的統治之下，全國正遭受著飢荒、疾病跟暴力的折磨，由查韋斯親自挑選的後繼者馬杜洛，在2018年時被認為以不公平的手段，贏得了第2個6年的任期。

由美國及全球近50個國家支持的另一位臨時總統瓜伊多（Juan Guaido），獲得美國的金援支持，並已經向哥倫比亞邊境城市緊急運送食物和藥品。相反的，馬杜洛拒絕所有外界的金援，更否認委國存在危機。

報導中指出，委內瑞拉內部的情況日益嚴重，特別是在孩子的部分，不僅僅是孕婦在懷孕期間吃不飽，就連小孩出生之後也沒有食物餵養，15個月大的小孩體重竟然跟新生兒一樣重；即使這些小孩有幸進到醫院被救治，但是院內老舊的設備、骯髒的環境以及沒有自來水可使用的窘況，卻一再的顯示人民的生活有多困難，就連有些醫生也因為沒東西可吃而暈倒。

▼委內瑞拉兒童。（圖／路透社）

▲▼委內瑞拉兒童。（圖／路透社）

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關鍵字：委內瑞拉,嬰兒,飢荒,馬杜洛

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